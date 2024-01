Arrivés pour la fin du contest, nous n'avons pas vu l'intégralités des phases éliminatoires. A la sortie d'un final sur The Offspring, nous demandons à Medusa Hendricks si elle donne des interviews, en pleine euphorie de la victoire, elle dit oui. Résumé d'un parcours qui a commencé lors du Warm Up...

Medusa au Hellfest 2023 Tu as remporté le Air Guitar contest la veille de l'ouverture du fest, cela a semblé une surprise pour toi ?

Alors, franchement oui c'était la surprise totale ! Je ne vais pas dire que je n'ai pas l'habitude de la scène par rapport à mon métier car je suis performeuse mais le Air Guitar c'était vraiment quelque chose d'inconnu pour moi... et le niveau était vraiment haut cette année. Je ne m'attendais donc vraiment pas à arriver jusqu'en finale, et encore moins à la remporter. Et puis là, partir en Championnat de France, possiblement partir aux Championnats du Monde... c'est encore lunaire pour moi !



Quel a été ton parcours tout au long de ce Air Guitar contest, un passage par le Warm Up ? Le contest local te donnait le droit à une invit' ?

Quand je disais que le Air Guitar c'était quelque chose d'assez flou pour moi, c'est que je me suis retrouvée à la première date du Warm Up à Cluses, et mon petit frère m'a inscrite de force au Contest. Il faut croire que je sais bien brasser de l'air dans la vie, et que le Air Guitar shower ça aide à faire des choses qu'on a jamais faites ! (rires) Mon parcours, c'est franchement un parcours assez chaotique dans le sens où je n'en revenais pas d'avoir été sélectionnée au Warm Up, étant totalement inexpérimentée à la base, et ayant effectivement gagné ma place pour l'édition 2023. Ça a été un bon coup de pression, je me suis entraînée de mars à juin. Il y avait une sorte de stress mêlé à de l'adrénaline, jusqu'à ce qu'on pose nos Dr. Martens devant la Hellstage le jour J.



C'était ton premier Hellfest ?

Alors non, ce n'est pas mon premier Hellfest. Mais celui-ci avait une valeur toute particulière. J'ai eu l'habitude de faire les éditions depuis une dizaine d'années, jusqu'en 2019. À partir de là, j'ai vécu un petit enfer personnel qui m'a forcée à ne pas faire la double édition 2022.



Qu'est-ce qui fait pour toi que le festival est spécial ?

Ce Hellfest 2023 avait la saveur du retour à la vie normale, et de boucler la boucle. De plus, la programmation était vraiment cool, j'avais une énorme wishlist de groupes que je voulais découvrir on stage et de groupes que je voulais revoir comme Fever 333 par exemple qui était mon gros coup de cœur de l'édition 2019. Donc je ne peux pas faire comme si je n'avais pas été convaincue !



Medusa et ses copines du Air Guitar au Hellfest 2023 Que penses-tu de l'accueil que l'on t-a réservé ? Penses-tu que le fait d'avoir retiré le t-shirt Kiss a fait peser les votes en ta faveur ou tu les as surclassés ?

Alors, comme d'habitude au Hellfest, l'accueil est hyper chaleureux et encourageant. Et malgré le monde devant la Hellstage, et le stress qui coulait de mes faux cils, je me suis sentie vite très à l'aise. Aussi on a la chance, je trouve, d'avoir une communauté vraiment respectueuse et bienveillante. Et ça, en plus d'être rassurant, ça comptait beaucoup pour moi de m'en assurer à mon arrivée sur scène. Notamment pour savoir si oui ou non je sortais les cache-tétons, et si je pouvais slammer dans cette tenue ! (rires)

Pour ce qui est de l'espèce d'effeuillage de vêtements que j'ai opéré au long du contest, je ne pense pas que ce soit clairement cela qui m'ait fait gagner. D'autres champions et championnes avaient des stratégies similaires... je pense à Magic Fingerz et ses tits out, ou Jo Green Head et son slip à paillettes... et ce n'est pas forcément ce qui a fait pencher la balance. On a eu un jury hyper exigeant et objectif : ils avaient annoncé la couleur dès le départ : ils ne privilégieraient pas les enfants, ni les femmes, ils voulaient de l'originalité, de l'audace et du Air Guitar à gogo. Après, je ne dirais pas que j'ai surclassé qui que ce soit, le maître mot du contest c'était d'avoir du fun et de se faire des potes ! On avait chacun et chacune notre lot de folie, notre style, à ce moment là, c'est le mien qui a intrigué plus que d'autres ! Même si j'avais bien bossé pendant 3 mois ! (rires)



Comment définirais-tu ce contest et le Monsieur Loyal aka Jimmy Clisson ?

Comme dit précédemment le contest Air Guitar du Hellfest c'est quand même un vrai régal à vivre : Jimmy Clisson, Mat Guerineau, est un super hôte, il a été un mentor, un donneur de conseils et créateur d'énergie collective pour toute la clique et ça, c'est ce qui a créé la super bonne ambiance de la compétition ! Le déroulé du contest était rodé, on était en contact les uns avec les autres au fur et à mesure qu'on avait un nouveau gagnant, Mat nous a suivis, aidés, rassurés et boostés jusqu'au bout. En une phrase je dirais que ce contest c'est une expérience incroyable remplie de gens complètement barrés !



Le mot de la fin ?

Longue vie au Hellfest, longue vie au Air Guitar contest ! Et More women on Air Guitar stages !

Merci à Medusa pour son retour d'expérience personnelle et sa gentillesse.

Photos : JC Forestier