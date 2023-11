Après avoir fait ses armes chez Him Media, Elodie a monté sa propre boîte de "Relations Presse" : Aria Promotion et si tu as pu découvrir Dusk Of Delusion ou Asylum Pyre ou suivre les dernières aventures de Demago ou Iceland, c'est en partie grâce à son travail.

Quelle est ta formation ?

Je n'ai pas de formation spécifique en tant qu'attachée de presse. J'ai fait un DUT Techniques De Commercialisation, et puis j'ai bifurqué sur un BTS en tant qu'assistante manager, où là par le biais d'un stage, j'ai découvert le métier d'attaché de presse dans la musique. Et ça fait plus de 10 ans que j'ai les deux pieds dedans...



Quel est ton métier ?

Mon métier est attachée de presse, spécialisée dans la musique. En premier lieu, c'est un rôle d'intermédiaire entre les artistes/labels/promoteurs et les journalistes, et aussi d'accompagnateur pour les groupes/promoteurs dans la sortie d'un album/EP/single/clips/concerts/tournée... afin de déterminer ensemble les meilleures stratégies à mettre en place, pour promouvoir au mieux cela auprès des différents canaux de communication. Notre rôle est d'aider à faire connaître les groupes de musiques auprès du grand public à travers les médias, afin qu'ils puissent les mettre en lumière de part une news, une chronique, une interview, une diffusion de single ou autre, pour compléter leur dossier de presse afin d'avoir de meilleures opportunités dans leur parcours comme l'aide pour le booking, pour démarcher des labels, les endorsements..., ou aussi aider des promoteurs à attirer un maximum de public sur leur événements que ce soient des concerts ou des festivals.



Quelles sont tes activités dans le monde de la musique ?

Je suis à la tête d'Aria Promotion depuis avril 2022, et en parallèle, je suis chanteuse dans deux groupes de musique actifs : The T.A.W.S. depuis 2011 et The Black Vault avec Vivi l'ex-bassiste de Trust, depuis 2017.



Ca rapporte ?

Comme mon agence est montée depuis un an, j'essaye tous les jours de développer le relationnel car c'est le cœur du métier et il faut le faire quotidiennement. Avoir un bon relationnel permet d'avoir une chance d'avoir un retour des personnes avec qui on est tous les jours en lien, et donc de mieux avancer dans les projets que l'on nous confie.



Comment es-tu entré dans le monde du rock ?

Le monde du rock est un univers que j'affectionne particulièrement car c'est le style de musique que j'écoute en premier lieu, et c'est celui que je défends personnellement sur scène depuis que je chante. Et j'ai eu l'opportunité, avec ma précédente expérience, de connaître un peu mieux cet univers et d'aider des groupes plus ou moins connus à augmenter leur notoriété. J'ai donc une affection particulière pour le rock et ça me tient donc à cœur d'aider les artistes à se faire connaître pour qu'ils puissent défendre leur musique auprès de leur communauté.



Une anecdote sympa à nous raconter ?

La première anecdote sympa qui me vient en tête est celle qui s'est passée au Hellfest en 2019, où j'ai passé une journée bien chargée à coordonner des plannings d'interviews. En fin de journée, grâce à un ami du milieu, je me suis retrouvée en 2/3 mouvements à table sur la Mainstage, à goûter des spécialités suédoises et à boire des coups avec le groupe Sabaton qui nous a gentiment convié à passer quelques minutes sur scène avec eux pendant leur show. Ça m'a refait la journée, ainsi qu'à ma stagiaire de l'époque !

Et la deuxième anecdote est lors d'une fin de journée de coordination d'interview sur Paris, je me suis retrouvée à boire des coups avec Tricky , ex-membre de Massive Attack, et ses amis en plein Paris, et le lendemain j'ai dû le réveiller via la conciergerie pour qu'il se présente à ses interviews !



Ton coup de cœur musical du moment ?

Electric Callboy, un groupe qui mélange du metal et de la techno, dont les morceaux restent bien en tête et donnent envie de voir du concert.



Es-tu accro au web ?

Pas particulièrement. De part mon boulot, je suis souvent sur le web, et quand j'ai du temps libre, j'essaye de me déconnecter afin de faire la distinction entre le travail, la passion et la vie personnelle.



À part le rock, tu as d'autres passions ?

Ma vie tourne autour de la musique depuis des années, c'est ce qui me prend la majorité de mon temps, mais je m'octroie des moments de détente et de convivialité quand j'en ai l'occasion, avec des personnes qui ne sont pas de cet univers.



Tu t'imagines dans 15 ans ?

Dans 15 ans, je m'imagine en premier lieu mère comblée d'un jeune garçon de 15 ans ! Et j'espère être toujours présente dans ce beau milieu qu'est la musique, qui m'anime depuis une quinzaine d'années maintenant...

Merci Elo ! Profite bien des mois à venir et à bientôt !

Photo : Pierre Veillet