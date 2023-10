Je croise Éric depuis plus de 20 ans dans les concerts à Épinal et même ailleurs. Et sans le savoir, j'ai assisté à une multitude de shows qu'il a organisé avec son association Rock-Epine qui a fait venir du beau monde dans la Cité de l'Image. Aujourd'hui salarié de La Souris Verte, Éric est un "personnage" de la scène, et même de la ville/du département/de la région.

Quelle est ta formation ?

Je n'ai pas à proprement parler de formations liées aux Musiques Actuelles, j'ai simplement un BPJEPS que j'ai obtenu en 2006, j'ai d'autres diplômes qui n'ont aucun rapport avec mon activité actuelle.



Quel est ton métier ?

Couteau suisse : en fait, à mon arrivée à la Souris Verte (il y a 10 ans maintenant), j'ai occupé pas mal de postes, notamment régisseur studio, responsable des pratiques amateurs et le service au bar. Par la suite, au départ du responsable Musiques Actuelles, ma fiche de poste à changé pour les missions suivantes : Membre du comité de programmation, responsable des pratiques amateurs, responsable des accompagnements, j'avais à charge également la prévention des risques auditifs. Et aujourd'hui, ces missions sont affectées à d'autres personnes. Je suis sur les accompagnements, le pôle pratique amateur et la vidéo.



Quelles sont tes activités dans le monde de la musique ?

J'ai commencé par aller voir pas mal de concerts et c'est ce qui a déclenché ce goût prononcé pour ce domaine. Je ne suis pas musicien mais en 1986, j'ai acheté un commerce avec ma compagne, qui est devenu le bar "Les Thénardiers" dans lequel nous avons commencé à faire une programmation régulière de concerts avec des groupes locaux. Puis avec le concours de l'association Trace Rock/Nancy, (à l'époque) les groupes régionaux et nationaux se sont succédés et ont fait la réputation du lieu. En 1991, on a quitté Zainvillers/Vagney (lieu où était situé le bar) pour revenir à Épinal. Nous avons créé l'association Rock-Epine et de 1991 à 2017 nous avons organisé des concerts dans la Halle de Chasse du Parc des Expositions, aujourd'hui devenu Décathlon. En 2017 l'association s'est arrêtée. Parallèlement à l'activité associative en tant que bénévole, je travaillais comme employé intérimaire.

En 2002, la ville d'Épinal m'a proposé un emploi dans un service éducatif de prévention spécialisée au sein de l'association Jeunesse et Cultures. Ma mission consistait à sensibiliser les jeunes, issus des différents quartiers d'habitats sociaux, à avoir une activité liée à la pratique musicale. Cela dans le but d'en faire les futurs utilisateurs de la future SMAC. Pendant 13 années, j'ai œuvré dans le domaine du rap et découvert les codes de cette jeunesse souvent stigmatisée et incomprise. Avec ces jeunes, nous avons créé un studio d'enregistrement, enregistré des albums, fait des clips, organisé des soirées, fait des échanges dans le cadre de programmes Européens, etc. En 2013, j'ai quitté l'association Jeunesse et Cultures pour la Souris Verte.



Ça rapporte ?

Je ne me plains pas, aujourd'hui, j'ai un salaire fixe qui me permet de vivre. Je dis ça parce que mon premier CDI a été signé en 2019, à l'âge de 60 ans. Lol



Comment es-tu entré dans le monde du rock ?

Par accident, avec ma compagne on cherchait une machine à laver sur le flash 88 et on a vu une annonce : "Vend bar à Zainvillers". Sans motivation de départ mais plutôt par curiosité, on a appelé pour avoir les infos et nous sommes allés visiter le lieu et discuter avec la propriétaire et c'est comme ça que nous avons acheté ce bar. Ce qui nous a amené à l'organisation de concerts...



Une anecdote sympa à nous raconter ?

Les VRP ont dormi à la maison à l'occasion d'une date avec Trace Rock. Ma fille avait 5 ans à l'époque et elle a mis une peluche dans la valise de Nery le chanteur. Le groupe a été touché par ce petit geste et pour la remercier à leur façon, ils lui ont dédicacé l'album Remords et tristes pets, au dos c'est écrit "à Charlotte". Ceci dit, il y a tellement d'anecdotes que ça pourrait faire l'objet d'un bouquin...



Ton coup de cœur musical du moment ?

Alors avec le temps, j'ai appris à m'ouvrir à toutes les esthétiques sans restriction, du coup Moscow Death Brigade, Dubioza Kolektiv, et beaucoup de vieux groupes, les inconditionnels pour moi : Can, Uriah Heep, Zappa...



Es-tu accro au web ?

Oui carrément, de par mon activité professionnelle et par curiosité.



À part le rock, tu as d'autres passions ?

La vidéo, les disques vinyles, travailler le bois.



Tu t'imagines dans 15 ans ?

Après 37 ans d'activisme, je n'imagine pas encore ce que je ferai et serai dans 15 ans. Aujourd'hui, je flirte avec les 64 printemps, je pense prendre ma retraite en 2026 et ensuite, je ne sais pas ce que me réserve l'avenir...