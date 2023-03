J'ai beau avoir croisé plusieurs fois "Swindle" Simon sur la route, je l'ai toujours vu sourire. Ça peut paraître con, mais mine de rien, c'est important. Et comme Simon est aussi souriant qu'intéressant, tu sais ce qu'il te reste à faire : faire plus ample connaissance avec lui !

Quelle est ta formation ?

J'ai un diplôme de technicien du son mais principalement je pense avoir appris sur le terrain... J'ai toujours voulu faire ça, j'ai fait un CAP d'électricien plus jeune pour pouvoir faire ça et j'ai fait une formation de réglages de guitares chez Custom 77 ! Une marque que je recommande fortement !



Quel est ton métier ?

Je suis technicien du son mais on va dire que je suis un peu multitâche, je pars en tournée avec des groupes, je les drive, je fais la régie, le son, je fais du réglage d'instru. Le leatherman humain !



Quelles sont tes activités dans le monde de la musique ?

Alors ça fait bientôt une dizaine d'années maintenant que je pars avec des groupes en tournée : Lion's Law, Adolescents, Komintern Sect, Bromure, Squelette, Not Scientist, et un bon paquet d'autres... pour faire à peu près tout ! Avec Thib, un ami qui a déjà été interviewé dans cette rubrique il y a quelques années, on a monté une boîte de tour qui s'appelle Pressure tour. Mathilde, Camille et Marie nous ont rejoints dans l'aventure. Le projet étant vraiment de proposer des packages complets pour les groupes : mise à disposition de véhicules, booking, backline, admin, com' et évidemment de partir avec eux.

En parallèle je travaille à Warmaudio à Decines en banlieue de Lyon, je m'occupe du son des concerts, de la permanence des locaux de répète et j'y ai un petit atelier de réglage de guitare. Je jongle donc entre les tournées et la salle !

Je joue aussi dans un groupe qui s'appelle Claimed Choice où je chante et fais de la guitare. Et je fais de la radio de temps en temps sur la meilleure des radios : Droogies Radio !



Ça rapporte ?

J'arrive à en vivre je ne croule pas sous l'or et je fais des sacrifices financiers pour pouvoir faire ça mais j'ai la chance de pouvoir bosser avec des groupes que j'apprécie, les années de Covid ont été difficiles et on a clairement encore des répercussions financières mais je préfère faire ces sacrifices et avoir une certaine liberté.



Comment es-tu entré dans le monde du rock ?

J'étais un peu un cliché du gamin qui écoute du Punk, famille divorcée, tu cherches l'adrénaline un peu partout, tu traines avec tes potes le soir après les cours à faire des conneries et boire des coups. Tu commences à monter des groupes... pas toujours bons loin de là.... Tu vas à des concerts et tu rencontres des gens qui organisent des concerts. J'ai toujours voulu faire du son depuis ado. Quand j'ai déménagé à Lyon, j'ai rencontré Sid qui s'occupait des UMFM à l'époque et qui commençait à organiser des concerts à Warmaudio. J'ai commencé à afficher pour les concerts et à me balader avec des seaux de colle à papier peint sur les pentes de La Croix Rousse (rires). Très vite j'ai bossé pour son label de l'époque, organisé mes concerts, et après je tournais avec des groupes. Thib m'a fait partir au merch avec UMFM . Je faisais des petits boulots en tout genre pour pouvoir continuer à tourner avec des groupes. Et c'était parti !



Une anecdote sympa à nous raconter ?

Mon premier week-end avec Lion's Law, gros routing tout le week-end sur les routes allemandes. La deuxième date, on doit partir pour un festival au fin fond de l'Allemagne mais on fait demi tour car on a oublié une guitare. On se tape les bouchons etc. On arrive au fest 2 minutes avant de jouer. J'ai juste au le temps de pisser dans une bouteille derrière la console de mixage pendant que je mixais (rires), j'ai dû dormir 2 heures et conduire 20 heures ce week-end là mais c'était le début d'une longue amitié et d'autres sacrées aventures !



Ton coup de cœur musical du moment ?

J'avoue être un boulimique de zik. Dans plein de genres différents. J'ai pas mal écouté un groupe ricain sorti sur le label Mendeku Diskak : Self Inflict. J'aime beaucoup aussi un groupe qui s'appelle An Slua groupe d'Irlande que l'on vient de me faire découvrir.



Es-tu accro au web ?

Sans mentir je pense que oui, quand t'es accro à la zik, internet c'est quand même un sacré moyen de découvrir des groupes d'un peu partout sur le globe et ça a quand même des avantages. Pour bosser aussi, clairement essentiel pour moi maintenant et je passe plus de temps sur les réseaux qu'il en faudrait mais c'est l'époque qui veut ça...



A part le rock, tu as d'autres passions ?

La boxe, j'essaye de m'entraîner au moins 3/4 fois par semaine. C'est essentiel pour moi pour me vider la tête. En prendre une bonne dans la tronche de temps ne fait pas de mal. J'ai aussi une passion pour l'histoire, la guerre froide tout particulièrement et la géopolitique.



Tu t'imagines dans 15 ans ?

Aucune idée clairement mais la musique sera toujours là, c'est une certitude.

Team W-Fenec