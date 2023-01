J'ai rencontré par hasard, lors des Francofolies près du Théâtre Verdière, un mec en débardeur Benighted assis sur les marches qui montent dans un tourbus avec marqué en grand "Run to the wheels" avec la typo d'Iron Maiden. Il n'en fallait pas plus pour aborder l'homme et échanger avec lui. Il en ressort que Julien Morales est tout simplement la personne en charge du tourbus d'Ez3kiel qui a récemment fait la couverture de notre magazine mais que sa jeune société a déjà travaillé avec Massilia Sound System, Last Rain, Tryo, Tagada Jones ou encore Aldebert ! Derrière le T-shirt de métal, je découvre un entrepreneur, il n'en fallait pas plus pour en faire l'homme de l'ombre de ce numéro.

Quel est ton métier ?

Je suis patron d'une entreprise de tourbus...



Quelles sont tes activités dans le monde de la musique ?

J'ai touché à tout ! J'ai été monteur de scène, tour manager, backliner, merchandiser pour finalement devenir ingénieur lumière. Ça n'a jamais été mon ambition de devenir patron mais j'ai voulu, après le Covid, me recycler dans un truc plus sérieux. Puis l'occasion s'est présentée, j'ai pris la grande porte cette fois-ci .



Ça rapporte ?

Jusque-là non ! Je ne me rémunère pas pour le moment et je ne dors plus depuis le mois de mai ! Repose-moi la question dans un an.



Comment es-tu entré dans le monde du rock ?

J'avais un groupe, on a monté une association ensemble avec plusieurs copains pour pouvoir promouvoir nos différents groupes et pouvoir partir en tournée. À plusieurs, on est plus fort ! J'ai toujours baigné dans le rock, un peu grâce à mes parents.



Une anecdote sympa à nous raconter ?

Il y a la fois où j'ai chié dans un pot de tabac dans un bouchon sur l'autoroute mais je n'ose pas ! Il y a également la fois au Hellfest où je suis allé manger seul au catering. Il était 15h, la salle était vide, j'ai décidé d'aller manger sur la plus grande table... ne me demande pas pourquoi... Je commence à manger et là un vieux monsieur me demande poliment s'il peut se joindre à moi pour manger. Je me retourne et lui réponds "Ouais mec, je t'en prie". Il se pose, je le regarde à nouveau et là : bim bam ! Je me rends compte que c'est le bassiste d'Aerosmith... groupe que j'adore depuis la 6ème... On a échangé vite fait, le mec est cool.



Ton coup de cœur musical du moment ?

Ça fait depuis 2019 que je ne décroche pas de l'album Sphere du groupe Monkey3. Je travaille pour eux en tant que light man...



Es-tu accro au web ?

Pas du tout. Mais en même temps quand même un peu. il faut vivre avec son temps .



À part le rock, as-tu d'autres passions ?

Mes enfants, ma famille...



Tu t'imagines dans 15 ans ?

Non, je vis au jour le jour depuis 41 ans. J'ai du mal à me projeter. Je serai toujours un vieux rockeur mais de 56 ans !

Merci à Julien !

jcforestier