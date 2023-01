Parmi les photo-reporters qui couvrent le Hellfest, on a particulièrement apprécié le travail de Oofzos qu'on met ici un peu plus en lumière...

D'où vient ton pseudo ?

Il vient d'une histoire personnelle avec mes amis proches. C'est un acronyme issu de ma jeunesse et dont je garde l'explication pour eux !



Tu as fait combien de Hellfest avant celui-ci ?

Ce fut mon cinquième Hellfest et le premier en photographe. Une autre façon de vivre le fest et ce fut aussi une riche expérience même si par moment le côté festivalier manquait un peu.



Qu'est-ce qui t'a donné la passion de la photo ?

J'ai toujours aimé immortaliser les choses de la vie depuis mon enfance et j'ai pris petit à petit le virus de la photographie ces 15 dernières années et particulièrement dans les concerts que je fréquente toutes les semaines.



Quel est le groupe que tu as préféré shooter ?

Dur de choisir car j'ai vraiment shooté beaucoup de groupes de référence pour moi. Mais j'étais très ému devant Lowrider qui est dans le top de ma playlist depuis plusieurs semaines.



Quel a été le meilleur concert selon toi ?

Gojira, Metallica, Dying Fœtus, Airbourne, Converge, Lowrider, Datcha Mandäla, Napalm Death, Cro-Mags, Suicidal Tendencies...



Quelle est ta photo préférée ?

Un festival sans festivalier n'est pas un festival et hommage pour la team sécurité qui furent nos colocataires de pit souvent en furie. La photo fut prise pendant Agnostic Front à la Warzone.



Oofzos slam Le public et les décors semblent être une source d'inspiration infinie, tu penses que tu pourrais t'en lasser ?

Je ne pense pas, chaque édition est différente humainement mais toujours magnifique ! Faire de la street en enfer est toujours un beau moment.



Il y a un photographe dont tu apprécies particulièrement le travail ?

J'ai beaucoup de respect pour le travail de pas mal de mes confrères... Je vous conseille Morgane Monneret, une amie, qui immortalisait des ours polaires pendant que je shootais des barbus faisant de la guitare à Clisson.



Tu fais aussi parfois des photos "posées" pour les groupes, entre le live et le posé, tu préfères quel exercice ?

Je suis beaucoup plus à l'aise avec le live dont j'ai fait ma spécialité depuis de nombreuses années. Je travaille régulièrement sur des événements autres que la musique. Je développe petit à petit mes compétences pour les shootings et je commence à être plus à l'aise et équipé pour cet exercice !



Tu fais des photos de paysages, d'animaux, de personnes dans l'ombre, est-ce que tu trouves des points communs avec les photos du Hellfest ou c'est très différent ?

Pour les animaux c'est un peu pareil car ils ne tiennent que rarement en place et c'est un exercice délicat. J'aime bien faire des paysages ou autres car on peut prendre son temps, peaufiner la prise de vue aux petits oignons en repérant tranquillement le bon angle. J'aime bien m'essayer à des exercices différents dans ma pratique de la photographie.

Merci Oofzos !

Oli