Si tu es un habitué du magazine New Noise et de la scène doom/post rock, le nom de Clément Duboscq ne t'es pas totalement inconnu. Du coup, le W-Fenec te propose de faire connaissance avec cet activiste au sens large du terme. A vous les studios !

Quelle est ta formation ?

Disons que j'ai commencé à me former tout seul dès l'âge de 13 ans en écrivant mes premiers reportages de concerts et autres chroniques de disques dans un manuscrit, puis en participant à divers fanzines, webzines et webradios en parallèle de mes études. Tout en dévorant autant de musique, magazines et autres bouquins affiliés que possible, pour forger ma culture musicale. Mes trois premières années d'études post-bac n'ont eu ni intérêt ni impact vis-à-vis de mon activité actuelle. Les choses sérieuses ont commencé en 2014 avec mon admission en école de radio, au Studio École de France d'Issy-les-moulineaux. Deux formidables années à apprendre le métier de journaliste radio, avec évidemment en tête un fort attrait pour la sphère musicale, à plus forte raison culturelle.



Quel est ton métier ?

J'arbore fièrement plusieurs casquettes dans le monde des musiques actuelles. Je suis journaliste musical, rédacteur pour le magazine New Noise depuis maintenant quatre ans, et intervieweur/recommandeur de bonnes choses sonores sur Instagram à travers mon compte @captaindoomboscq. À l'automne dernier, je me suis lancé en tant qu'attaché de presse musical indépendant. J'ai le plaisir d'accompagner et d'avoir accompagné de talentueux groupes et artistes, avec pour mot d'ordre l'éclectisme et l'humain. L'occasion de m'exprimer chez vous étant trop bonne, ne pas les citer serait crime de lèse-majesté : Computers Kill People (stoner/power rock), Storm Orchestra (alternative/modern rock), Faggia (electronic/indus/trip hop), A VOID (garage/grunge/indie rock/riot grrrl), Purrs (indie rock/post punk), Kabbel (queer sadcore/electronic/indus pop), Colision (heavy shoegaze/post hardcore), Tremor Ama (stoner prog/sludge psyché), Intraveineuse (cold doom/metal new wave), Madlen Keys (orchestral rock/alternative/post indie), SATO (pop française), Tenace (screamo/post hardcore)... et bien d'autres à venir !



Quelles sont tes activités dans le monde de la musique ?

En plus de mon double métier susmentionné, je suis batteur du groupe Brusque. Nous sommes un duo d'obédience doom et post metal, dont le premier EP What's hidden devours est sorti il y a un an. Notre premier album encore sans titre est officiellement enregistré, mixé et masterisé par Monsieur Francis Caste (Regarde Les Hommes Tomber, Hangman's Chair, Comity...). Pas encore de date de sortie mais on a évidemment hâte de pouvoir le partager au plus grand nombre, et bien sûr de retrouver le chemin des scènes.

Je fais aussi partie du collectif Post In Paris, organisateur du festival du même nom. Sur le même modèle que l'ArcTanGent au Royaume-Uni ou du Dunk! en Belgique. Notre but est de rassembler les fans de post rock, post metal, post hardcore, math rock et autres musiques aventureuses. On planche doucement mais sûrement sur notre quatrième édition, qui devait avoir lieu en mai 2020, et que nous avons encore décalée à l'année prochaine, toujours à Petit Bain. Je participe à la programmation, et m'occupe de la communication, des relations presse et des réseaux sociaux. C'est un projet qui me tient énormément à cœur, je ne te cache pas ne pas vraiment m'être remis émotionnellement de notre annulation de 2020, mais j'ai en tous cas hâte de remettre le couvert !

À côté de tout ça, en ce moment j'interviens auprès des Cuizines, SMAC de Chelles dans le 77, où j'ai grandi au sens propre comme au figuré, pour un atelier d'initiation au journalisme musical. C'est un vrai plaisir de pouvoir enfin transmettre mes connaissances et mes techniques en la matière. On prépare en fanzine qui sera publié au début de l'été, et c'est encore une super expérience.

On s'éloigne un peu de la musique, mais j'interviens avec Emmaüs Solidarités et Petit Bain pour un atelier radio mené auprès des résidents ado et adultes du Centre d'Hébergement d'Urgence de Migrants d'Ivry-sur-Seine. C'est encore une fois une incroyable expérience que de transmettre mon savoir et parvenir à construire quelque chose avec des personnes en grande difficulté. C'est une bulle d'oxygène pour les participants, un grand moment de partage et une grande claque humaine pour moi. J'espère réitérer au plus vite.



Ca rapporte ?

"Rapporter" serait un bien grand mot ! À l'exception de Brusque et du Post In Paris, j'ai la chance de pouvoir vivre entièrement de ma passion pour la musique et mon activité médiatique. Je ne gagne pas non plus des millions, mais j'arrive à m'en sortir. C'est quand même une aubaine, étant donné le contexte actuel...



Comment es-tu entré dans le monde du rock ?

Un jour, j'ai trouvé le rock par terre et depuis c'est mon pote. Plus sérieusement, mes premiers souvenirs musicaux sont à trouver du côté de la BO de Pulp Fiction en voiture avec ma maman, Europe 2 qui passait Lenny Kravitz, Daft Punk, Oasis, Red Hot ... Le tout premier album acheté avec mes sous fût le premier album de Gorillaz, qui figure encore aujourd'hui dans le top 10 de mes disques préférés. J'avais 9 ou 10 ans, me semble-t-il. Et puis je suis tombé la tronche dans les musiques plus saturées grâce à un copain d'enfance qui habitait juste à côté et avec qui je suis toujours en contact, Kevin je t'embrasse !, et qui m'a fait découvrir Linkin Park, KoRn et surtout Slipknot. Vers 11-12 ans, tout a changé pour moi, je ne voulais plus écouter que ça. Mais dans le même temps, j'étais à fond sur l'Album de la Semaine sur Canal+, qui à l'époque me permettait de garder une oreille plus indie, plus "accessible", en me faisant découvrir les Black Keys , Mercury Rev, Arcade Fire... Et je ne vais pas me lancer dans toutes les portes d'entrées vers tous les sous-genres que j'affectionne, il faudrait des heures et des heures !



Une anecdote sympa à nous raconter ?

Il y en a tellement... De façon générale je me pince encore quand je pense aux hallucinantes rencontres que j'ai pu faire grâce à mon métier, tous ces groupes et artistes que j'admire depuis que je suis gamin et que j'ai eu la chance d'interviewer. Que ce soit ma rencontre avec William Duvall et Mike Inez d'Alice In Chains au bord du lac aux Eurockéennes , Tom Morello à Londres, Emma Ruth Rundle qui me propose de partager quelques verres avec elle et ses musiciens après son concert à Petit Bain, Jeremy Hiebert de Comeback Kid interviewé dans une carcasse de voiture au Hellfest en 2014... Oh et je garde aussi un souvenir impérissable de ma rencontre avec Abe Cunningham, batteur de Deftones, au Download 2016. J'accompagnais mon copain Sébastien Benoits, rédacteur en chef de Batterie Mag. Il devait l'interviewer, et m'a proposé de prendre des photos. Un moment assez lunaire... Mais rien comparé à celui où j'entends quelqu'un entrer dans la pièce, me retourne et tombe nez-à-nez avec Chino Moreno. Je n'ai pu que le saluer, lui serrer la main... et être incapable de faire sortir le moindre autre mot de ma bouche. J'espère qu'il y aura une revanche !



Ton coup de coeur musical du moment ?

J'écoute énormément le dernier album de Genghis Tron, Dream Weapon. Je le trouve incroyable, et cette évolution du nintendo-grindcore à ce mélange de metal synthétique, shoegaze et krautrock marche du tonnerre. J'aime beaucoup le nouvel album de Red Fang qui sort début juin, ainsi que celui d'Amenra. Ainsi que l'album d'un groupe de post metal canadien qui s'appelle Sarin. Je recommande chaudement You can't go back. Je peux aussi dire qu'avec les confinements, couvre-feu et cetera, je me suis réfugié dans des musiques apaisantes et contemplatives, histoire de lutter contre une certaine anxiété à laquelle je n'échappe pas. J'ai découvert les travaux ambiants d'artistes comme Harold Budd, Stars Of The Lid, Eluvium, je me suis complètement plongé dans du classique avec Sati, Debussy, Glass... Et les bandes originales de Trent Reznor et Atticus Ross, ainsi que les albums instrumentaux de Nine Inch Nails. Quel plaisir, quelle douceur ! Beaucoup de hip hop US également : le regretté MF DOOM et ses projets dérivés comme King Ghidora ou DANGERDOOM avec Danger Mouse, Mac Miller, Injury Reserve, Denzel Curry, Wu-Tang Clan, A Tribe Called Quest, évidemment Kendrick Lamar... Et puis je me suis replongé dans Radiohead et la carrière solo de Thom Yorke, pour terminer.

Bon, allez, un dernier. Le dernier Gojira est magnifique.



Es-tu accro au web ?

La question qui fâche... Disons que je suis accro par obligation. La grande majorité, si ce n'est la totalité, de mon travail consiste à envoyer des mails, dialoguer par messagerie instantanée, partager du contenu sur les réseaux sociaux, faire des recherches, suivre l'actualité musicale... Mais j'essaye de couper le plus possible quand je le peux.



A part le rock, tu as d'autres passions ?

Je suis un passionné de toutes les musiques. Bien sûr, mon terreau musical est plutôt rock, metal et dérivés, mais mes humeurs musicales changent d'un jour à l'autre. Kendrick Lamar le lundi, Napalm Death le mardi, Boards Of Canada le mercredi, Erik Sati le jeudi, Marissa Nadler le vendredi, Cult Of Luna le samedi, Etta James le dimanche... Puis Blanck Mass le lundi d'après, KoRn le mardi d'après, Sharon Van Etten le mercredi d'après... C'est sans fin ! En dehors de la musique, je suis amateur de films et de séries. Drame, animation, je suis un grand fan des studios Pixar devant l'éternel, comédies, blockbusters... Je prends, je prends ! Et je kiffe cuisiner. Pour moi, mais par-dessus tout pour les autres !



Tu t'imagines dans 15 ans ?

Cher Gui, j'ai déjà du mal à m'imaginer dans 6 mois, alors dans 15 ans... Je m'espère néanmoins heureux, en bonne santé, aussi bien entouré qu'aujourd'hui, et toujours passionné.

Merci !

Team W-Fenec