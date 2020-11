Je connais Carl depuis longtemps (plus de 20 ans) et si je l'ai vu quelque fois en live avec Dee N Dee, je l'ai plus souvent vu derrière une console ou à organiser des concerts et manager que sur scène, voilà donc notre petit questionnaire pour faire sortir de l'ombre ce personnage omniprésent sur la Côte d'Opale.

carl (dee n dee) Quelle est ta formation ?

Rien à voir avec la zique à la base, j'ai été viré de mon premier lycée et ne suis pas allé au bac, un bac F1, mécanique générale, qui m'a carrément gonflé ! Ensuite j'ai bossé dans une mission locale en tant qu'objecteur de conscience ... Eh oui, à l'époque y'avait encore le service militaire et ça ne me branchait pas vraiment.... Quelques temps après je suis entré au théâtre de Calais en tant que machiniste au départ et j'ai pu faire quelques formations en son, je suis donc passé derrière la console !



Quel est ton métier ?

Je suis régisseur son dans un théâtre.



Quelles sont tes activités dans le monde de la musique ?

J'ai été bassiste chanteur dans Hanky-Panky et j'ai rejoint LX Management à l'époque, l'asso avec laquelle on a programmé beaucoup de concerts à la MPT de Calais : Gojira, No Flag, Godflesh, General Lee... et plein d'autres ! et qui gère également les activités de Zoé. J'ai été guitariste/chanteur dans Dee N Dee et maintenant j'ai repris la basse dans Dunwich. Je pars en concert avec Zoé pour les mixer dès que je peux ! Bon, pour l'instant pas trop hein... Quelle merde cette crise sanitaire ! Et le gouvernement ne fait pas grand chose pour faire avancer les choses dans les salles de concerts. Les annulations recommencent pour Zoé, c'est le bordel total !



Ça rapporte ?

Ça rapporte beaucoup de bons souvenirs mais pas du tout de thune, à part celle qu'on réinvestit dans LX...



Comment es-tu entré dans le monde du rock ?

En prenant la basse et le chant dans Hanky-Panky dans un premier temps et en intégrant l'équipe de bénévoles derrière Jean Christophe Applincourt qui était à l'époque programmateur à la MPT de Calais. Il est d'ailleurs directeur du 106 à Rouen maintenant... Après ça, tout s'est enchaîné, maquettes, albums, concerts, orga' de concerts...



Une anecdote sympa à nous raconter ?

Justement par rapport à Gojira, au départ je voulais programmer les No Flag, on est en 2002 et je ne connaissais pas du tout Gojira. J'ai accepté de prendre le plateau Gojira, No Flag et Hertz and Silence, jamais je ne pensais qu'ils deviendraient si énormes !!! Y'a aussi celle des Godflesh qui ont vidé la salle tellement ils jouaient fort, les salopards !!! En plus l'alarme s'est déclenchée pendant le concert, chaos in the MPT !!! (NDO : va lire l'article concernant les Tympans Félés 99)



Ton coup de cœur musical du moment ?

Un peu facile, mais je te le dis quand même, le dernier album des Zoé, il est vraiment classe !!! Sinon j'écoute beaucoup de groupes : Kadavar, Poncharello, Body Count, 7 Weeks, High On Fire, Melvins , Red Fang...



Es-tu accro au web ?

Pas trop, juste ce qu'il faut pour gérer un minimum le management de Zoé, pas mal Facebook en fait...



A part le rock, tu as d'autres passions ?

Bah non, j'aime tout ce qui tourne autour du rock en fait, mixer du live, jouer de la basse... Ah oui, j'aime bien me balader en vélo, mais de là à dire que c'est une passion...



Tu t'imagines dans 15 ans ?

Ouch ! Je m'imagine très vieux ou mort ! (rires) Bon disons très vieux avec ma Rickenbacker dans le canapé...

Merci Carl !

Oli