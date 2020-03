Les deux frères Laick, Stéphane et Olivier, sont presque aussi vieux que nous ! Enfin leur label At(h)ome, celui établi à la suite du label Jaff qui avait inauguré une longue collaboration puisqu'elle continue. Chez Jaff, ils avaient convaincu Enhancer ou Lofofora, chez At(h)ome de nombreux groupes sont passés depuis 2002 comme Seven Hate, AqME, Sleeppers, Sexypop, Houston Swing Engine, Uncommonmenfrommars, Prohom, Mass Hysteria, Black Bomb A, The Hyènes, MLCD , Les Tambours du Bronx... Largement de quoi sortir de l'ombre !

Laick Athome Quelle est ta formation ?

Somme toute assez classique : Sup de Co après avoir passé un DUT Tech de Co.



Quel est ton métier ?

Co-fondateur du label At(h)ome et en charge de tout l'opérationnel du label : achats, fabrications, promo et coordination de tout ça sur chaque lancement.



Quelles sont tes activités dans le monde de la musique ?

Label indépendant.



Ca rapporte ?

Tout est une question de perspective (rires). Si tu fais ça pour être millionnaire tu t'es trompé de métier, si tu considères que vivre de ta passion c'est un luxe alors je suis très riche.



Comment es-tu entré dans le monde du rock ?

Bah écoute j'ai 49 ans et pour mon premier concert de rock j'en avais 12, c'était Polyphonic Size et un groupe de rock de ma région, Longwy, nord de la Meurthe Et Moselle, Les Hystéros Pompés. C'est là que j'ai commencé à écouter du rock et à aller à des concerts et je n'ai jamais arrêté depuis. Je suis directement rentré dans la musique à la fin de mes études chez EMI puis j'ai monté un premier label indépendant en 2000 et At(h)ome en m'associant avec Stéphane mon frère entre 2001 et 2002.



Une anecdote sympa à nous raconter ?

Il y en a beaucoup. Peut-être la sécu de l'Olympia complètement débordée par le public de Svinkels qui après avoir pillé le bar, il n'y avait plus de bière avant le début du concert de première partie !, fumait partout dans la salle. Ce jour-là j'ai vraiment vu du désespoir dans les yeux des vigiles.



Ton coup de cœur musical du moment ?

Alors j'aime bien Last Train, je les ai découverts en live pour quelques titres sur un plateau radio en novembre et j'ai trouvé ça très cool.



Es-tu accro au web ?

Non pas vraiment, je n'ai même pas configuré mon téléphone pour recevoir mes mails pro'.



A part le rock, tu as d'autres passions ?

Oui de nombreuses, diverses et variées et dans le désordre : le vin, faire la cuisine, la lecture que ce soit des polars, de la BD, de la SF, les motos GP et je n'essaye même pas de me soigner.



Tu t'imagines dans 15 ans ?

Pas du tout !

Merci Olivier et At(h)ome !

Oli