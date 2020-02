Petite entorse à notre cahier des charges avec cette interview "Dans l'ombre" de Nico puisque celui-ci est également dans la lumière avec Ways. puisqu'il y est guitariste. Mais ses activités de touche à tout du monde de la musique lui ouvrent grand nos colonnes : recherches de dates de concerts, locations de véhicule de tournée, organisateur de festival, communication... mais laissons-le se présenter !

Quelle est ta formation ?

J'ai un Master en Psychologie Cognitive. Du coup, mon créneau professionnel est en rapport avec tout ce qui concerne la formation e-learning et les nouvelles technologies de l'information et de la communication éducative.



Quel est ton métier ?

Je suis actuellement chargé de projet pédagogique et en parallèle j'ai monté Rise Booking Agency et je me concentre sur le Booking de groupe, leur comm', la création d'événements et d'autres services.



Quelles sont tes activités dans le monde de la musique ?

Je suis guitariste dans le groupe Ways. et je gère Rise Booking Agency. J'aide des groupes comme Leahtan, All My Memories et aussi Ways. dans le démarchage de dates.

Je travaille à placer les groupes sur des plateaux déjà existants, qui auraient besoin d'être complétés, ou en préparation, et bien sûr je crée aussi des événements, petites tournées et pour la première fois cette année un mini Fest sur Paris au Cirque Électrique. J'appuie aussi la communication des groupes et via deux autres membres de Ways., nous proposons un service de location de van et un service d'enregistrement, mix et master. L'idée étant d'aider les groupes du roster actuel et les prochains groupes à venir dans leurs projets.



Ça rapporte ?

Humainement et musicalement parlant, oui beaucoup, mais financièrement parlant, pas du tout. L'idée première de RBA n'est pas de se faire de l'argent mais d'aider des projets musicaux qui me parlent grâce aux rencontres humaines faites lors des partages de scène qu'on a pu avoir avec Ways. C'est le cas notamment avec les gars de Leahtan. Depuis notre rencontre, je travaille aussi avec Arnaud, chanteur de Leahtan, sur des projets de Rise Booking. Il y a un aspect "collectif" et d'entraide au sein de ce projet.

Avoir un groupe de musique actuellement ne consiste plus à seulement faire de la musique. Il faut communiquer et aller chercher des personnes pour se faire programmer et avoir plus de visibilité. Le booking et la création d'événement sont aussi des travaux à temps plein pour un groupe et mon travail consiste à aider un maximum de ce côté-là. Je partage donc ma semaine entre mon métier de chargé de projets pédagogiques, Rise Booking Agency et mon groupe de musique Ways.. Cela me rapporte surtout beaucoup de rencontres humaines et musicales incroyables !



Comment es tu rentré dans le monde du rock ?

J'ai commencé la guitare vers 15 ans en bossant des morceaux de groupes que j'aime énormément comme les Deftones par exemple. J'ai toujours eu l'envie d'avoir un groupe, de créer et de partager cette passion avec d'autres personnes, de faire la scène, de rencontrer des gens, découvrir de nouveaux projets et d'essayer d'aller toujours plus loin. À chaque projet que j'ai eu, l'idée a toujours été de faire évoluer ce dernier. J'ai donc naturellement pris le devant sur la communication des groupes dans lesquels je jouais et sur la création d'événements. Au final, je me suis créé cette expérience sur les 15 dernières années et c'est là que RBA a pris du sens pour moi.



Une anecdote sympa à raconter ?

Pour le moment, rien de croustillant à raconter !



Ton coup de cœur musical du moment ?

Pas évident de répondre à ça. J'écoute tellement de musique et de styles différents. En ce moment et dans le style de la "maison", j'écoute beaucoup de While She Sleeps ou encore le dernier Cult Of Luna. Et de sûr, j ai toujours du Thrice à portée de main.



Es tu accro au Web ?

Oh oui. Je dois rester connecté un maximum pour me tenir au courant des nouveautés et pour travailler correctement. Je suis bien accro à Spotify et Youtube qui me permettent de découvrir un tas de groupes tout le temps !



À part le rock, t'as d'autres passions ?

La photo et le voyage. Alors je te laisse imaginer le kiff quand je pars avec Ways. sur la route. Je peux coupler la musique, le voyage et la photo en même temps !



Tu t'imagines dans 15 ans ?

J'ai pas mal de rêves et de projets que j'aimerais mettre en place ou d'activités ou secteurs dans lesquels j'aimerais bosser...

Merci Nico ainsi qu'Arnaud au sein de Rise Booking Agency.

Photo : Guillaume Heraud

Oli