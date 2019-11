Il existe des noms de salle qui font rêver, autant les groupes que le public, on ne sait pas trop où ça se situe mais on sait que cette salle existe quelque part et qu'elle reçoit toujours une belle programmation, parmi ces scènes cultes, il y a le "Moulin de Brainans" où comment un village de 168 habitants peut accueillir la crème du rock et se faire une réputation nationale, entretien avec la boss du lieu : Claire.

J'ai un parcours atypique, car j'ai suivi des études de chimie, jusqu'en licence. En fin de licence, je n'avais plus envie de continuer, j'avais déjà rencontré le monde de la musique et j'avais envie de m'engager donc je me suis réorientée en passant par une formation en communication, en choisissant mes stages dans des salles de concert. Et après 5 ans de taff dans la musique, j'ai passé un master 2 développement culturel et direction de projet, en cours d'emploi pour valider mes acquis et pouvoir postuler sur des postes plus importants. Finalement, les diplômes c'est vraiment pour le CV, le plus important, c'est la formation sur le terrain, c'est là que tu apprends le plus.



Quel est ton métier ?

Je suis directrice-programmatrice du Moulin de Brainans. Je pilote l'association qui gère la salle, aux côtés d'un conseil d'administration et accompagné par une équipe de 5 salariés et un grand nombre de bénévoles.L'association fête ses 40 ans cette année et ça fait 6 ans que je suis à la direction.La salle est labellisée SMAC (scène de musiques actuelles) mais ce n'est pas une SMAC comme les autres. C'est un lieu vraiment atypique situé au coeur du Jura. Il accueille une grande salle de 700 places et un club de 200 places en bordure d'un village de 150 habitants. La petite ville la plus proche, Poligny, est à 10km. Globalement, ma mission est de faire vivre ce lieu à travers 3 grandes missions : la diffusion de concerts, la sensibilisation des publics (scolaires, publics empêchés : prison, hôpitaux, ehpad, etc.) et l'accompagnement artistique en direction des musiciens amateurs et pro (résidences, formations, répétitions,...). Je programme environ 50 concerts tout public par an. Nous devons vraiment offrir une programmation qui s'adresse au plus grand nombre car nous sommes en milieu rural et le bassin de population auquel l'on s'adresse n'est pas extensible. Il faut veiller au budget, suivre les demandes de subventions, rencontrer les partenaires et tout ça dans la joie et la bonne humeur, si possible. Il y a des côtés fun et beaucoup de galère mais le tout est super intéressant et fais que l'on ne s'ennuie jamais.



Quelles sont tes activités dans le monde de la musique ?

Le Moulin me prend une grande, très grande part de mon temps, mais je donne un coup de main pour la programmation de 2/3 autres événements. J'aide les organisateurs à trouver le bon artiste pour leurs événements en fonction du public qu'il souhaite toucher.



Ça rapporte ?

Ce n'est pas un métier que l'on choisit au départ pour gagner de l'argent, c'est avant tout pour répondre à une passion. J'en vis pleinement et ça me rend heureuse. Je suis en bonne santé, j'ai un toit pour lequel je me suis endetté pour les 25 prochaines années, j'arrive à partir en vacances, je suis bien entourée C'est l'essentiel.



Comment est tu entrée dans le monde du rock ?

J'ai suivi un parcours de formation musicale classique. J'ai commencé par la flûte traversière avant de me tourner vers les percussions et la batterie. On a même essayé de monter un groupe avec 2 copines à 14/15 ans mais on n'a pas franchi le cap de monter sur scène ! J'ai toujours écouté pas mal de musique, principalement du rock et du rap, je piquais les cassettes et les CDs de mon frère et j'ai bougé sur des concerts et festival dès que j'ai eu le permis. J'ai vite voulu rentrer dans les coulisses des événements. J'ai fait du catering, de la billetterie, de l'accueil artiste, etc... Et j'ai surtout commencé à être bénévole au Moulin en 2002/2003. Je voyais les concerts gratuitement, je rencontrais les artistes, j'étais émerveillée par ce monde du spectacle. Puis j'ai occupé le poste de chargée de billetterie, puis j'ai été embauché en CDI 2007 en tant qu'assistante communication et j'y suis toujours, 17 ans après avoir découvert le Moulin.



Une anecdote sympa à nous raconter ?

Je me souviens de la rencontre avec Josh Homme des QOTSA , seul au service du catering artiste de Rock en Seine en 2005. J'étais allée le voir sur scène, un concert de fou, et de le voir débarquer tout seul, j'en revenais pas. J'étais une vraie gamine, incapable de lui dire quoi que ce soit tellement j'étais impressionnée. J'ai fini par lui déboucher une bonne bouteille de vin et lui taper la discut' 5 minutes.



Ton coup de cœur musicale du moment ?

En local, on accompagne le groupe Gliz, je suis fan, je les ai découvert en 2013. Aujourd'hui le projet a bien évolué et le groupe propose un son vraiment atypique. C'est un trio rock/blues/folk, banjo, tuba, batterie. Leur dernier album est sorti en juin dernier et les retours sont vraiment bons. Sinon, j'écoute pas mal les kids de Shame, ils ont une énergie de dingue !!!



Es tu accro au web ?

J'utilise beaucoup le web, les mails, j'écoute pas mal de zik sur les plateformes d'écoutes et je traîne sur les réseaux sociaux surtout par curiosité et avec un rôle d'observatrice.



A part le rock, tu as d'autres passions ?

J'adore voyager même si j'ai plus beaucoup le temps car je suis maman d'un petit garçon de 14 mois. J'aime chiner, bricoler et prendre le temps de ne rien faire !! J'adore aussi recevoir des amis, prendre le temps de bien les accueillir et de passer de bons moments ensemble.



Tu t'imagines dans 15 ans ?

C'est impossible de répondre. C'est déjà tellement dur de tout planifier dans le travail que je n'ai pas vraiment le temps d'organiser ma vie perso à 6 mois alors dans 15 ans... Mais j'espère que mon rythme de vie aura un peu ralenti car j'ai encore trop peu de temps pour moi et ma famille. Je passe beaucoup de temps au travail même si j'ai l'impression d'avoir un peu levé le pied depuis que je suis maman.

Merci Claire !

