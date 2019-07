L'été approche et avec lui ses festivals, parmi les plus sympathiques, il y a le Motocultor Fest qui allie belle programmation et ambiance ultra cool au coeur de l'été... Voici un peu de lumière sur Yann le Baraillec, initiateur et big boss du festival breton.

Quelle est ta formation ?

Bac S puis formation sur le tas.



Quel est ton métier ?

Producteur de spectacle vivant : plus précisément directeur du Motocultor Festival dont je suis le fondateur et programmateur. Le festival a commencé en 2007 c'était 200 entrées, 5000 € de budget pour une soirée avec 10 groupes dans une salle. Aujourd'hui c'est un festival en plein air d'un budget d'1,5 million d'euros sur trois jours et même quatre jours cette année avec plus de 70 groupes programmés sur trois scènes dont deux sous chapiteaux avec plus de 10 000 personnes par jour. Je dois faire en sorte de bien accueillir le public et les artistes, de respecter les règles sanitaires, de sûreté et de sécurité. Il y a un budget à définir et à gérer, et un village éphémère à mettre en place où les festivaliers doivent pouvoir dormir, boire, manger etc ... Pour la mise en oeuvre de cela je fais appel à des équipes bénévoles et salariées ainsi qu'à des prestataires. Je supervise aussi les recherches de financement et la communication autour du festival.



Quelles sont tes activités dans le monde de la musique ?

Le Motocultor Festival prend tout mon temps et je me concentre principalement sur son développement et sa pérennisation. A terme, j'aimerais aider des groupes émergents à percer.



Ça rapporte ?

Cela a rapporté beaucoup d'ennuis mais aussi de fortes amitiés et une expérience incroyable ! C'est un gros challenge qui donne du sens à ma vie et qui commence enfin à me permettre de vivre de ma passion.



Comment es-tu entré dans le monde du rock ?

Par le choix d'apprendre la guitare et non le saxophone et l'envie très jeune de faire un groupe de musique et de composer. Puis j'ai aidé des amis à faire leurs premiers concerts en les organisant.



Une anecdote sympa à nous raconter ?

Au moment de l'annonce d'Henri Dès à l'affiche du Motocultor Festival 2019, pendant une semaine on n'arrêtait pas de m'interpeller dans la vie de tous les jours pour me demander si c'était bien vrai qu'Henri Dès était programmé sur le festival. La presse locale a eu du mal à le croire également.



Ton coup de cœur musical du moment ?

Le groupe brestois Tranzat qui vient de faire la tournée Motocultor Night Fever. Je réécoute l'album Terria de Devin Townsend en ce moment et je ne me lasse pas d'écouter des lives de King Gizzard & The Lizard Wizard.



Es-tu accro au web ?

J'aime bien être sur Youtube découvrir de nouveaux groupes.



A part le rock, tu as d'autres passions ?

J'aime bien l'histoire et la politique. J'ai bien aussi participé à des projets de court-métrage.



Tu t'imagines dans 15 ans ?

J'ai d'autres rêves dans la veine du Motocultor Festival qui n'ont pas encore abouti et j'espère que cela verra le jour d'ici là.

Merci Yann et merci Elodie (LO Communication).

Oli