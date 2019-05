Aurelio a longtemps été un membre du W-fenec mais ça ne nourrit pas son homme alors il a monté sa petite entreprise : Domino Media Group qui aide les groupes à se faire connaître et à faire les bons choix, un acteur de l'ombre très précieux pour ceux qui cherchent la lumière...

Quelle est ta formation ?

Je viens du marketing digital et j'ai dans le même temps fait un peu de droit puis de sciences politiques.



Quel est ton métier ?

"Startuper" dans les industries culturelles et audiovisuelles.



Quelles sont tes activités dans le monde de la musique ?

Je pilote une structure de développement musical (Domino Media Group) qui fait pas mal de choses, lesquelles vont de la communication/promotion à une forme de management, en forme consulting. C'est un truc que j'ai voulu au fil des années pas mal hybride, parce que je pense qu'on ne peut plus travailler en 2019 comme on le faisait en 2005 ... ou même 2011... et qu'il faut donc "inventer" de nouvelles choses, des approches un peu novatrices etc. Parce que l'attaché de presse classique ou la boîte de promo tradi', ça me semble un peu fini dans le rock. Sinon j'ai aussi un jouet éditorial digital : Score A/V. Qui me permet de m'extraire du cirque musical habituel pour m'amuser à parler des trucs qui me plaisent sans aucune contrainte ni limite, ni guerre d'ego, ni label brise-chose.



Ca rapporte ?

Difficile de faire fortune mais si on fait bien les choses, de manière pertinente et adaptée au marché actuel, oui, raisonnablement.



Comment es-tu entré dans le monde du rock ?

Je devais être pré-ado. Parcours assez classique de ce point de vue là : Oasis puis Radiohead entre 10 et 13 ans. Pour des raisons personnelles, "Creep" est ma chanson de chevet à vie. Puis ensuite, RATM /Sepultura/Machine Head époque Burn my eyes à fond parce que les Red Hot , Metallica et Nirvana me les brisaient sévère et que j'avais envie d'écouter un truc qui avait un peu plus de burnes. Parallèlement, je me suis calmé avec Porcupine Tree découvert à mes vingt ans... sur le tard quoi... et c'est en explorant un peu les voies des musiques plus ou moins prog', post-truc et disons aventureuses que j'ai un jour tapé à la porte du W-Fenec. C'était il y a quoi ? 16 ans non ? Un truc dans le genre.



Une anecdote sympa à nous raconter ?

Un jour alors que je plaçais des vannes dans des articles de types chroniques et autres, on m'informe qu'un des mecs de Converge reposte sur Instagram ce que je balançais. Je me suis alors dit qu'il fallait que je fasse attention quand même à ne pas aller trop loin, parce que la magie des réseaux sociaux faisait qu'accidentellement des gens commençaient à vraiment lire mes conneries.



Ton coup de cœur musical du moment ?

The Armed : leur nouvel album, sorti l'an dernier, fesse bien sa mère quand même.



Es-tu accro au web ?

Clairement oui. Du coup, parfois c'est vraiment salvateur de couper un peu. Quelques heures....



A part le rock, tu as d'autres passions ?

La bouffe !



Tu t'imagines dans 15 ans ?

Pas trop. Je planifie à 3 ans mais 15... arf ça fait loin quand même.

Oli