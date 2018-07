Kass est un gars qu'on croise tout le temps et depuis plus de 20 ans. Parce qu'on n'a pas attendu le W-Fenec pour aller mater des concerts et qu'à l'époque on discutait déjà avec les zicos comme avec les adorables personnes qui gravitent autour d'eux. Kass est un de ces électrons libres sans lesquels rien n'est possible, il s'occupe de tout/tout le temps, depuis le booking jusqu'au rangement du matos en passant par le line-check et la pose de gaffer.

Kass Quelle est ta formation ?

Le terrain, j'ai commencé assez jeune et y'avait moins de formations sur les métiers de la musique qu'a l'heure actuelle. J'ai commencé en distribuant des flyers et en poussant des caisses de matériel dans les salles. Puis à bosser pour des boites de presta son, lumières, scène d'un coté et d'un autre je filais des coups de main a des groupes de potes, Answer au début, Cross 9, Da'Wa, ... en management, booking, promo, à notre échelle, on évoluait en même temps. Puis je partais sur les dates avec eux, c'est entre autres ce qui m'a permis d'apprendre le fonctionnement sur la route et de partir en tournée avec d'autres groupes encore par la suite comme Unswabbed, L'Esprit Du Clan, Agressor, Tagada Jones, Lofo , Kabal, Le Bal des Enragés... Tout en continuant à bosser avec des prestataires ou des salles. Les deux sont complémentaires.



Quel est ton métier ?

Ça dépend ! Aujourd'hui c'est principalement de la régie générale, technique et plateau.

Soit en tournée, avec Tagada Jones, ça fait 10 ans que ça dure, mais aussi le Bal Des Enragés , etc. Et quelques remplacements de temps en temps.... Soit au sein d'équipes de festivals comme Les Nuits Secrètes dans le Nord, This Is Not A Love Song à Nîmes, etc. en régie plateau, pour gérer ce qu'il se passe sur scène, accueillir les différents groupes qui s'enchaînent... Si je dois résumer en quelques mots, le taf c'est faire en sorte que chacun dans l'équipe, artiste ou technicien, ait ce qu'il faut pour faire ce qu'il a à faire. Et disons que si tout va bien, c'est normal, si quelque chose foire c'est que je ne l'ai potentiellement pas assez anticipé ! (rires) L'an dernier j'ai fait aussi 2 festivals de jazz en régie technique, à préparer et organiser les besoins des différentes scènes, c'était une très bonne expérience et ça change d'horizons un peu aussi. J'essaye de ne pas toujours faire la même chose tout le temps. Selon les projets, ça va de la logistique, transports, hébergements à la technique en passant par les horaires de la journée, l'administratif et les impondérables de dernière minute... Mais ce n'est pas forcement le même rôle, poste ou responsabilités selon le projet sur lequel je bosse. Dans tous les cas il y a toujours une équipe sans laquelle on est rien tout seul !



Quelles sont tes activités dans le monde de la musique ?

Principalement toute cette partie logistique pour les régies, tournées, festivals, salles, boites de prod, dont on vient de parler. Et en parallèle je fait encore du booking pour Unswabbed, avec Rage Tour. Caler les dates, organiser la tournée, etc.



Ca rapporte ?

J'en vis aujourd'hui. Je travaille pour différents employeurs, les budgets ne sont pas les mêmes dans l'alternatif ou les grosses prods. Y'a aussi des projets de cœur et des responsabilités ou amplitudes qui méritent le salaire en conséquence. Au départ c'est une passion qu'on transforme en métier, mais c'est pas une voie qu'on choisit pour l'argent sinon ce serait un peu du masochisme (rires). J'ai lâché le cursus scolaire à 17 balais pour commencer à bosser dans le spectacle, je ne regrette pas. Au final la chance c'est de trouver assez tôt ce qu'on veut faire j'me dis.



Comment es-tu entré dans le monde du rock ?

D'abord en écoutant une cassette que mon grand frère avait oublié chez nos parents, c'était Body Count : Cop killer. Je pensais enregistrer des titres de la radio dessus mais j'ai écouté, j'ai halluciné, c'était foutu ! Ensuite avec les frangins d'Unswabbed, j'était minot, c'était mon premier concert, à Roubaix / Bar Live, ils n'étaient pas bien vieux non plus d'ailleurs ! C'est devenu des amis, ainsi que Jérôme leur ancien manager/booker, les gars de Out dont il s'occupait aussi, etc. J'ai vite rencontré les gens qui gravitaient là dedans et y'en a une poignée en particulier qui m'ont donné envie de bosser là-dedans. Je leur en dois une !



Une anecdote sympa à nous raconter ?

Oula, y'en a un paquet ! Mais par exemple une date que j'ai en mémoire : le 21 mai 2005, j'étais avec Cross 9 qui jouaient avec L'Esprit Du Clan et Sore à la Ferme d'en Haut. On se connaissait a peine avec EDC . J'avais juste croisé Shiro et Clem dans une soirée avec JP Cross 9. Pendant le concert d' EDC , Clem, le bassiste, casse son câble, je passais à coté à ce moment-là et lui en ai filé un autre, on a passé ensuite une soirée mémorable tous ensemble. Le lendemain plutôt que rentrer chez moi je montais dans le camion avec eux, on a fait un crochet pour prendre quelques fringues au vol et c'était parti pour quasi 8 piges d'aventures ! On a enchaîné les dates, une belle expérience et des frangins de coeur.



Ton coup de coeur musical du moment ?

Un seul ? T'es dur ! J'écoute du son tout l'temps... J'ai découvert Vinnie Paz la semaine dernière, un peu par hasard, très bon son ! Sinon en tête de ma liste de lecture ces jours-ci, tu trouveras aussi du Rob Zombie, The Temperance Movement, Kery James, London Grammar, Moscow Death Brigade, Joey Starr, Mos Def ou Dropkick Murphys ...entre autres... Bonne surprise aussi avec un nouveau très bon son de La Phaze, sorti en clip y'a peu.

Coté scène je ne me lasse pas de revoir Franck carter & The Rattlesnakes en live, le show d'Orelsan est vraiment bien et celui d'Avatar au Splendid hier soir m'a mis une petite gifle !! Après j'serai pas objectif en disant ça, mais Tagada Jones et Unswabbed ont encore chauffé les scènes ce week-end et j'm'en lasse pas non plus !



Es-tu accro au web ?

Dire le contraire serait mentir ! Entre la communication par mail et par réseau social. Je navigue tous les jours sur l'internet mondial comme dirait un pote...



A part le rock, tu as d'autres passions ?

La Musique au sens large, du rock bien sur, métal, punk, mais aussi beaucoup de rap / hiphop, et j'en passe. Je suis toujours impressionné par la puissance de certaines photos, par les performances de certains danseurs et danseuses et regarde beaucoup de films aussi. En fait les univers artistiques m'intéressent beaucoup, tant qu'on tombe pas trop dans le cul-cul-lturel ou l'art content pour rien ! Tant que l'interprétation et la hargne sont là, peu importe le style.



Tu t'imagines dans 15 ans ?

Yes ! Faire la même chose sans faire la même chose. Continuer à rencontrer des gens, apprendre des choses, avoir des expériences variées. Avec une vie de famille en prime qui sait ! Oui c'est compatible... Mon but est ne pas regretter les choix de vie quand je regarderai dans le rétroviseur à 50 berges ...et encore après ! Jusqu'ici ça marche plutôt bien.

Merci Kass ! A bientôt.

Oli