Faut-il avoir peur des escalators ? C'est en tout cas ce que laisse penser le bel artwork du premier EP des Dangereux... Ou alors est-ce plutôt que cet "objet" illustre assez bien le côté mécanique, froid, hypnotique et électrique de leur musique ? Le trio basé à Thionville pioche dans les années 70/80 (Kraftwerk) pour agrémenter ses quatre titres de rock. Car il y a certes de l'électro et des machines mais c'est bel et bien du rock qu'ils nous proposent et presque même du "rock français" puisque deux titres sont écrits dans notre langue, le chant est alors filtré, presque robotisé, en mode spoken word car "il faut que ça claque". En anglais, on est moins touché même si la recette est la même, la langue est moins maîtrisée, à l'accent comme à l'écrit (encore que le "watter" écrit sur la track-list doit plus être une faute de frappe que d'anglais), "Le bling" comme "Le soleil brûle ma peau" ont donc ma préférence, d'autant que "Voices" est bien plus aventureux dans sa construction.

