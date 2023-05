Après un premier EP, puis un split avec Chaman Chômeur en 2020, le quatuor franco-italien de Marseille Dandaure se lance dans une version plus longue avec un 6 titres de 31 minutes. Je préfère prévenir de suite afin de ne pas vous faire perdre votre précieux temps : si vos oreilles sont plutôt sensibles aux chansons comportant des structures classiques couplet/refrain avec du chant, passez votre chemin de suite, car Dandaure n'en a cure des règles établies. Ici, on est plutôt sur de la musique instrumentale et des expérimentations rock au long cours. En effet, le groupe composé de Krim Bouslama (basse) et Billy Guidoni (batterie) de Costa Fatal, accompagnés des guitaristes italiens Fabio Cerina (Bron Y Aur, Plasma Expander, Uncle Faust) et Fabrizio Bozzi Fenu (venant de la scène de l'improvisation), est la représentation typique d'une liberté artistique sans concession. Enregistré à l'Embobineuse à Marseille, Rude nada nous absorbe dans une certaine forme de contemplation sonore, comme si le quatuor jouait à l'instinct tout en s'observant et interagissait en fonction de ce que l'un ou l'autre fait. Oui, ça ressemble à de l'improvisation, mais on n'en est pas pour autant sûr à 100%. Oui, il est préférable de vivre en live ce rock mêlant free, jazz, noise, psyché et bien d'autres courants, comme une pièce de théâtre écrite ou improvisée. Car ici Dandaure nous charge de découvrir une œuvre délivrée de toute chapelle dans laquelle la tension, la frénésie mais également de timides mélodies viennent s'immiscer sans crier gare.

Ted