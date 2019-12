Précurseur du punk britannique, The Damned se forme en 1976 et se fait rapidement remarquer grâce au single "New rose". Un lancement fulgurant qui pousse un certain Nick Mason (Pink Floyd) à produire le second album (1977 - Music for pleasure). La formation emmenée par Dave Vanian et Captain Sensible se forge un style marqué et personnel. Les mecs jouent les rebelles et des Joe Strummer ou des Lemmy accompagnent volontiers quand l'occasion se présente. La new wave des années 80 et le côté gothique prennent ensuite le dessus. Les albums changent et pourtant s'alignent. The Damned boudait les studios depuis près de dix ans. Et voilà que se pointe en 2018 le onzième du nom Evil spirits. On peut bien multiplier les écoutes, rien n'y fait. L'esprit du démon n'est pas de cet album. Les damnés se sont transformés en bonhomme de guimauve imbibés dans un bain new wave dépassé. "Devil in disguise" est le titre rock, rugueux et sans détour qui accroche l'oreille. Pour le reste, les gars se sont tapés un délire qui n'apporte plus beaucoup d'eau au moulin.

Julien