Si la musique de Damantra ne nous emmenait pas dans les années 70, il y aurait tromperie sur la marchandise ! Avec Better off this way, les oreilles obtiennent ce que les yeux ont promis, à savoir un rock ensoleillé qui fleure bon le patchouli et fait honneur à ses racines. Celles du rock, pas de la plante, celles qui remontent jusqu'au blues électrifié (B.B. King, Chuck Berry...), un rock où le rythme a autant d'importance que le son, un rock identifiable aisément par des couleurs, des polices d'écriture, des fringues autant que par des enchaînements de riffs, des mélodies et une saturation grésillante. Si Damantra se contentait d'honorer leurs aînés, ce serait sympa mais d'autres l'ont déjà fait, ils se démarquent de bon nombre de groupes du genre en ayant Mélanie derrière au micro, une voix féminine qui ne manque pas de mordant ("Let go" !), mais apporte aussi une bonne dose de douceur ("Sweet little girl", "I've been"). Si tu aimes le rock old school, les références cultes, le groove, les guitares qui swinguent et les voix qui capturent l'attention, tu ferais bien de prendre le chemin de Damantra.

Oli

Publié dans le Mag #71