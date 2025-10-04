Damage Done est un groupe originaire de Nantes, évoluant dans un style rock/folk acoustique. Leur premier album, Stranger skies, nous offre 7 titres répartis sur 43 minutes de musique immersive. La formation propose des morceaux atmosphériques et pesants, portés par une voix qui évoque celle d'Eddie Vedder de Pearl Jam, Layne Staley d'Alice in Chains, ou encore Ryan McCombs de Soil. Les amateurs des sessions acoustiques de MTV des années 90 y trouveront leur compte. Personnellement, le style et les tonalités choisies m'ont beaucoup rappelé l'album Damnation d'Opeth. Malgré ces influences marquantes, Damage Done parvient à se frayer son propre chemin et à imposer sa touche unique dans ce genre musical. Certains titres sont si lourds que, si les guitares étaient distordues au lieu d'être acoustiques, elles rivaliseraient sans honte avec les classiques du metal. D'autres titres flirtent avec le blues, comme "The Fire" et son riff introduisant du slide sur les guitares. On se laisse rapidement emporter et bercer par les morceaux, avec ces 43 minutes qui s'écoulent très (trop) vite. En résumé, ce premier album est à la fois mature, accompli et superbement produit.