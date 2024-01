À l'occasion de la sortie de notre hors-série spécial Hellfest, nous sommes allés prendre le pouls de certains groupes avant et après le festival afin de savoir comment ils avaient vécu tout ça. C'est au tour des djent-métaleux de The Dali Thundering Concept de répondre à nos questions par le biais de Steve (basse), puis de Léo (guitare).

TDTC au Hellfest 2023 Avant le festival :



Comment avez-vous appris votre programmation au Hellfest ? Votre réaction ?

C'est notre booker Thomas Petit (Tour Vie) qui nous a tout d'abord annoncé qu'il essayait de nous placer sur cette édition. Ça faisait 10 ans qu'on attendait ça, donc nous étions très excités mais savions que les chances d'y participer étaient réduites, au vu du nombre de groupes à notre échelle rêvant de jouer au Hellfest. Finalement, quand nous avons reçu la réponse positive, ça a été une grosse surprise pour nous et un énorme sentiment de fierté bien sûr.



Est-ce que vous considérez votre programmation comme une forme de reconnaissance de votre travail ? Ou vous pensez que c'est normal pour vous de jouer ici ?

C'est forcément une forme de reconnaissance que de participer à un évènement comme celui-ci. Ce festival est historique. C'est vraiment un pas dans notre carrière de groupe, c'est indéniable. Je ne sais pas si c'est normal pour nous d'y jouer, mais en tout cas, c'était clairement un objectif pour tout le groupe.



Quel rapport avez-vous avec ce festival ? Y étiez-vous déjà allés en tant que festivalier ?

Pour la majorité du groupe, c'est une première en tant que festivalier comme en tant que musicien. Donc l'excitation est à son comble. Le stress est présent aussi !



Quelle scène vous plait le plus au Hellfest ?

Étant fan de la scène moderne, l'Altar se présente comme notre scène de référence, même si pas mal de groupes que nous suivons passent aussi sur la Warzone. Après, on ne peut pas négliger les mainstages, tellement de groupes de légende vont s'y produire que c'est difficile à manquer.



En quoi un concert comme celui-ci est différent ?

Et bien, la dimension du festival est déjà une première pour nous. L'opportunité de se produire devant un public aussi large et varié est vraiment une aubaine. Beaucoup d'acteurs de la scène seront présents aussi. C'est le rendez-vous du metal en France, donc nous y mettons beaucoup de nous-même pour préparer un show à la hauteur du fest.



Est-ce que vous pensez que jouer au Hellfest va permettre de booster considérablement votre cote de popularité en terme de nombre de streams, par exemple ?

C'est difficile à prévoir, nous sommes un groupe parmi tant d'autres, nous n'y pensons pas vraiment. Le seul objectif que nous avons actuellement, c'est de montrer le meilleur show possible pour satisfaire d'une part les gens qui nous suivent déjà, et d'autre part, faire découvrir notre univers à de nouvelles personnes.



Allez-vous faire un set spécial pour cette occasion ?

Nous avons préparé un set assez rentre dedans. Effectivement, on parle du Hellfest, il faut se faire remarquer, donc sur 30 minutes on a décidé de rendre le set le plus dense et dynamique possible. En plus de ça, on a préparé un nouveau morceau inédit, on a vraiment très hâte de le jouer !



Que ferez-vous avant de jouer ? Et juste après le show ?

Avant le show, on va sûrement s'échauffer, se concentrer, faire en sorte d'être dans les meilleures conditions. Après le show, je ne vois pas d'autre scénario que la fête (rires).



Il y a Ten56. qui jouera juste après vous sur la même scène, vous avez partagé les planches ensemble cette année. Comptez-vous profiter de leur show ?

Je pense que ce sera difficile de profiter de tout le show car les créneaux de changement de plateau seront très serrés. Mais nous les écouterons sûrement de derrière la scène en train de charger le camion (rires).



J'imagine que vous comptez aussi voir des groupes lors de cette édition ? Vous avez fait un petit planning ?

Oui, chacun des membres a prévu sa petite liste. Je pense que le festival sera dense. Je sais juste que le samedi, nous serons essentiellement sur l'Altar.





TDTC au Hellfest 2023 Après le festival



Comment s'est passé ce concert sous la Altar pour vous ?

C'était une expérience incroyable. Nous avons pris un plaisir fou à jouer. Les gens étaient dingues et ont eu l'air de prendre autant de plaisir que nous, c'était vraiment beau à voir.



Ce n'était pas un peu tôt 12h15 pour jouer ?

Et bien, à cette heure-ci, on s'était préparé à ce que les gens arrivent au fur et à mesure du set, mais le chapiteau était plein dès le début. On était vraiment étonnés. Ça nous a donné un énorme coup de boost avant le show.



Étiez-vous prêts mentalement à jouer devant 10 000 personnes ? Le trac ne vous a pas déstabilisés ?

Tous les membres du groupe ont vécu la chose de manière assez différente. Pour ma part, je n'ai bizarrement pas ressenti un stress énorme, mais surtout beaucoup d'adrénaline. Jouer devant 10 000 personnes décuple toutes les sensations sur scène. C'était assez dingue.



Qu'est-ce qui était le plus impressionnant selon vous dans cette date spéciale ?

Je pense que le plus impressionnant, c'est de ne pas voir où s'arrête la foule. Voir cette énorme masse en mouvement a été quelque chose d'assez marquant pour nous je pense.



Ça doit être dur de redescendre du nuage après ce show, est-ce que vous vécu une sorte de "blues" post-Hellfest ces jours-ci ?

(rires) Je pense que personne dans le groupe n'a eu le temps de redescendre après le Hellfest. Nous avons en ce moment une période d'activité assez dense et nous avons tous enchaîné dès le lundi. Je pense que ça va arriver après. Quand nous aurons un peu plus de temps pour nous...



Est-ce que vous voyez déjà les effets du Hellfest depuis une semaine ?

Je pense qu'il est un peu trop tôt pour voir les effets.



Votre coup de cœur du festival cette année ?

Pour ma part, c'est Meshuggah. Ça faisait des lustres que je voulais les voir, et c'était complètement dingue. Après Kiss, quoi qu'on en pense, leur show est vraiment très impressionnant.



Avez-vous fait des belles rencontres en backstage ?

On a revu pas mal de têtes que l'on connaissait. C'est toujours cool. Je sais que Steve a pu rencontrer et passer un moment avec Greg Puciato, qui était une inspiration majeure quand TDTC a été créé. Il avait l'air particulièrement heureux (rires).



Vous pensez qu'avoir joué au Hellfest va vous ouvrir des portes pour d'autres festivals ou tout simplement vous aider pour votre booking ?

C'est difficile à juger, mais je pense effectivement qu'un Hellfest sur le CV apporte toujours du plus.



Revenir au Hellfest dans les années qui viennent doit être un objectif pour vous ?

Si nous avons de nouvelles choses à présenter, oui, le Hellfest fera partie des objectifs sans aucun doute.

Merci à Steve et Léo de TDTC.

Photos : Rocco de Fixin