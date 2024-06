Le guitariste Enguerran Wimez et le batteur Joris Pesquer ne sont pas d'Alès, comme leur patronyme pourrait éventuellement le laisser penser, mais de Saint-Rémy-La-Varenne, un petit village qui jouxte la Loire, près d'Angers. Formé en 2014, et après des années de recherches musicales, le duo achève un premier album, Akènes en 2018. En 2020, il s'associe avec le monde du cirque et accompagne en live la Compagnie Un Loup Pour l'Homme. 2023 est l'année d'un deuxième disque de neuf titres intitulé Écorces. Tout dans leur univers respire la liberté, la nature et l'autarcie, leur musique instrumentale semble dépeindre cet état d'esprit. Même la pochette l'atteste avec ce paysage urbain délaissé où la végétation a repris ses droits. Dalès, c'est une forme de poésie musicale sans compromis dédiée à la vie. On s'immerge dans cet espace sonore, quelque part entre le post-rock et un petit je-ne-sais-quoi d'expérimentalo-jazzy, comme on se poserait près d'une rivière pour contempler ses méandres et ses arbres autour. Comme un cours d'eau, les inspirations musicales de Dalès ne tarissent pas et l'eau change de forme au gré de son activité. Comme chaque titre de cet Écorces. En somme, une expérience unique où le temps semble s'arrêter.

Ted

Publié dans le Mag #59