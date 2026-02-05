Certains mettent le feu dans le cerveau, d'autres veulent juste y faire des nœuds ! Avant d'attaquer la partie concernant leur musique, il faut s'arrêter sur les premiers contacts : le nom et la pochette. DalaïDrama, une invention qui est une sorte d'oxymore mot-valise unissant la quiétude, le zen, la sagesse, le pacifisme d'un côté et la tragédie, les larmes, l'action et le tourment de l'autre. Quand bien même la situation du Tibet et de son chef bouddhiste (aux "idées" parfois surprenantes) est dramatique, ce n'est pas le sujet principal des Lillois qui préfèrent jouer sur les mots et les émotions qu'ils suscitent. Les lettres "ABC" du titre de leur EP ressemblent à des jeux d'enfants ou à la typologie des premiers livres qui amènent à la lecture, c'est raccord avec le thème puisque le combo nous présente les bases de la nouveauté (et pas seulement des néologismes). Ambitieux... Avant de découvrir l'aspect "what the fuck ?" de leurs morceaux, on peut se refaire un autre nœud au cœur du lobe frontal en essayant de comprendre où on va avec ces gens qui mangent sur un corps... Les Japonais appellent ça le nyotaimori, mais ici point de sushi mais des fruits, des légumes et des fleurs. Démerde-toi avec ça !



5 plages, voilà ce que DalaïDrama nous laisse pour qu'on fasse connaissance. Rythmes hachés, chant un poil agressif en spoken word discursif, sons graves distordus, une petite mélodie à la guitare à beau calmer un peu les ardeurs, "I have got it" est une entrée en matière aussi abrasive que rude. Les ajouts de sonorités bordéliques sur la fin du titre peuvent au choix te scotcher ou te faire fuir. Au moins le tri est fait, si tu n'es pas prêt à t'embarquer dans un univers assez dingo, tu as déjà lâché l'affaire. Est-ce que c'est leur morceau le moins facile d'accès ? Difficile à dire, mais pour charmer un public peu averti, le combo aurait pu débuter son EP avec "Drool" aux sons plus doux et aux harmonies plus légères, le chant reste "à part", Marvin semblant discuter plus que chanter, mais c'est un peu plus fun que les autres. Notamment "So fun" qui est un piège pour quiconque voudrait passer un moment guilleret. Lent, sourd, angoissant, on n'a pas envie de rire du tout ! La déconne est davantage présente sur "This is our hit", encore du second degré (?) où les Nordistes sont davantage rock, jouent avec les rythmes et plaisantent sur la création d'un tube allant jusqu'à reprendre quelques secondes du "You really got me" de The Kinks avant de passer en mode métalleux vénèr. Débarquant forcément où et quand on ne les attend pas, terminent en quête de "Satisfaction" mais plus que les Rolling Stones, c'est bien le standard électro de Benny Benassi qui est transformé à leur sauce le rendant aussi méconnaissable qu'excitant !



Que faire avec tous ces nœuds ? La réponse vient du live, on les expose et on leur met un grand coup de hache.