On connait bien l'Occitanie pour la revendication et la fierté de son peuple à mettre en valeur ses racines et sa culture dès qu'une occasion se présente. Ça marche même avec les groupes de rock dont le duo toulousain CXK (pour Courtial X Kogane) qui a mis de côté l'usage habituel de l'anglais pour ce genre artistique. Forcément, leur musique déstabilise un peu dès qu'on prend le soin de s'immerger dans leur deuxième album, Castèls dins la luna, sorti en mars dernier. À tel point que j'ai cru qu'il s'agissait d'un nouvel album des espagnols de Standstill, tant le chant de Paulin est similaire à celui du catalan Enric Montefusco. Et puis, on se rend compte assez vite que plus les chansons se succèdent, moins CXK ressemble à Standstill. Il y a une forme de sensibilité comparable entre les deux entités, mais CXK met un point d'honneur à faire résonner davantage l'énergie et la sauvagerie rock, même s'ils ne sont que deux dans l'équation. Cela est grandement dû à la production de feu Steve Albini qui a mis en boite en six jours ces neuf titres explosifs évoquant notamment la guerre russo-ukrainienne. Le tout avec un chant retranscrivant une mélancolie touchante pour donner un côté vivant à cette œuvre proposant un panel d'ambiances et de couleurs assez larges, le rendant ainsi plutôt pittoresque.

Ted

Publié dans le Mag #62