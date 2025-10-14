Tu aimerais bien gueuler dans des manifs, le point levé à scander ton slogan, oui mais voilà, ce samedi, y'a pas de manif, puis de toute façon, t'es nihiliste, t'es apolitique, tout ce qui t'intéresse, c'est passer du bon temps à écouter du rock, du dynamique, celui qui donne envie de faire un petit pogo tout en chantant le refrain à tue-tête. Eh bien voici Cutting Corners, deux Dijonnais, Tommy au chant et à la batterie, et Ricardo à la guitare et aussi au chant. Un chouette duo de rock garage un peu punk, et beaucoup excité, qui t'envoie 12 titres qui dépassent rarement les 3 minutes pour leur premier album Trampoline park. Avec le parti pris du : c'est simple et efficace, Tommy et Ricardo remplissent et boostent l'espace avec une guitare virevoltante et un chant cadencé où chaque syllabe renforce le tempo. Ils chantent en anglais et abordent pas mal leurs relations avec les filles, à vouloir faire du trampoline comme Lenny Kravitz, ou aller visiter Mexico. En bref, tu pourras t'amuser à scander les nombreux refrains comme on hurle des slogans en manifs, tu pourras suivre le rythme ou faire du air guitar, et tu seras sûrement embarqué par ce feel good Trampoline park.

Eric

Publié dans le Mag #65