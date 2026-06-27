Quand Éric de Holy Fake News m'a fait part de son nouveau projet musical en provenance de Bordeaux, j'étais déjà sûr et certain qu'il s'agissait d'un bon cru. Voilà, la vanne est faite, on peut passer aux choses sérieuses. Ce nouveau groupe de cinq baroudeurs de la scène rock girondine s'appelle Cust. Et même si la formation est récente (2024), il ne suit pas l'adage de la région qui veut que le vin se bonifie avec le temps. Car Cust est un excellent millésime dont le compact disc mérite d'être inséré dans toutes les platines. Preuve en est cet excellent premier album paru l'automne dernier chez DV's Records et intitulé For a bitter life. Ça dégueule de tubes sur fond de punk rock mid tempo tendu à souhait. Douze titres, douze bombes qui ne peut laisser insensible les amateurs de guitares au son crunch, les aficionados des basse-batterie en place et les amoureux de mélodie en tout genre. Le groupe cite Hot Snakes et At The Drive-In comme influences. J'ai pour ma part senti des affinités avec Quicksand et Fakes Names. Que des bons bougres, en somme. Ami des morceaux sans artifice et sentant bon l'urgence et la tension, Cust est fait pour toi. Emballé c'est pesé, Cust m'a fait forte impression et j'ai hâte d'entendre la suite !