Si tu es amateur d'ambiances électriques, de post punk tiré à quatre épingles et de mélodies imparables, Cucamaras répondra assurément à tes attentes. J'en mettrais presque ma main à couper (et j'y tiens à ma main, sinon, je me verrais dans l'obligation d'embaucher un scribe pour rédiger mes chroniques). Si je rajoute à cela que le quatuor, récemment formé, est originaire de Nottingham, UK, tu vois encore un peu mieux de quoi je parle !



Après une poignée de singles disponibles sur toutes les plateformes, Soft soap, premier EP du groupe, est disponible via le label EXAG' Records, et je ne peux que vivement te conseiller d'y prêter une oreille attentive et de te procurer le magnifique 12 pouces fraîchement pressé. En moins de quinze minutes montre en main, Cucamaras prouve que le rock est toujours brûlant, enivrant et surtout passionnant. Cinq titres au programme, et presque cinq ambiances (avec l'invariable talent de rendre une copie studieuse et crasseuse) : du post punk tendu et vindicatif pour commencer ("Winners chapel", "Policeman"), de l'indie noisy rock rageur rappelant Fontaines D.C. (le génial "Safe bet"), du punk rock bruitiste ("Death of the social") et de l'indie pop voluptueuse et mélancolique pour clôturer de belle manière ce premier essai ("Same glue") : Avec une constante : cette voix habitée et entêtante, mise en avant dans le mix comme pour mieux nous rendre accro à la formule accrocheuse de Cucamaras. Impossible de rester insensible aux sonorités des quatre Britanniques, aussi à l'aise quand il s'agit d'enchaîner les refrains déjà inoubliables et de superposer les riffs basiques et incandescents. C'est noir, c'est frais, c'est anglais, c'est percutant. Bref, c'est génial.



Encore un trésor made in England qu'on ne verra peut-être jamais sur une scène française mais ne boudons pas notre plaisir : on a déjà la chance de pouvoir les écouter. C'est déjà ça de pris.

Gui de Champi