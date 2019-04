En quelques années, le label italien Heavy Psych Sounds est devenu un spécialiste du stoner, de la fuzz et d'un rock ensoleillé et granuleux. Ils viennent de nous dénicher Crypt Trip qui joue bien entendu dans cette veine mais avec un côté "math" (ou jazzy) en bonus. C'est un trio texan qui n'a que 5 ans mais délivre déjà un deuxième album très abouti avec de longues parties instrumentales où la guitare s'exprime très librement autant dans l'enchaînement des riffs/notes que celui des effets. La basse tient un rôle prépondérant car elle occupe beaucoup d'espace sonore et attire régulièrement l'oreille de par ses petites trouvailles. Les roulements et autres caprices rythmiques démontrent la volonté des Américains d'être plus qu'un énième groupe de stoner et de varier les plaisirs (la respiration "Mabon song") et d'expérimenter un tas de trucs sans pour autant que cela se réduise à une influence psychédélique. Très porté sur les instrus, la musique profite également de la beauté d'un chant souvent dénué d'effet et très pur. Ajoute une petite référence au plus grand festoche de tous les temps (et du coup Hendrix) et tu as là un fort bel opus garni de rayons de soleil.

Oli