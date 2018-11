Time to rise Come back Intoxicated I found you Burning away No regret The runner Let me see your love Frozen Dreaming Narrow Saviour

Dolores O' Riordan de The Cranberries ayant quitté la scène en début d'année, on ne saura jamais ce qu'aurait pu donner leur prochain album s'ils avaient voulu s'orienter vers un son plus electro. Mais on peut en avoir une petite idée avec Cruskin. Ce trio originaire de Tours, sort en 2010 son 1er EP From lie to truth puis l'album Secret in a box en 2014. D'abord orienté plutôt pop punk, Cruskin prend un petit virage en intégrant des sons électroniques avec ce nouvel album de 12 titres. L'introduction des machines adoucit le rock et fait parfois glisser Cruskin dans de la pop classique. "Popisation", mais pas paupérisation ! La belle voix de Sabrina Pedroso, accompagnée de Samuel Haudiquet à la batterie et Alex Bonnet à la basse proposent des tracks recherchés, aboutis, pour un album qui offre une belle palette de styles. Même si certains titres flirtent trop à mon goût avec la pop FM comme "I found you", ou "Savior", il y a de la bonne gratte qui s'excite et de la batterie qui couine avec "No regret", du standard pop rock sur "Burning away", voire une ballade folk sur "Narrow". En tout cas, Cruskin sait jouer avec les variations, et le fait avec talent.

Eric