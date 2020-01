Rock absurde, c'est le qualificatif que se donnent les Pingouins Crucifiés et ça leur va bien. Le quatuor sévit depuis 2007 mais n'a pas que ça à foutre que d'écrire des chansons et de les enregistrer (certaines sont déjà sur leur live paru en 2015 et un live ça coûte moins cher que le studio). Les gars sont fans de pop comme de punk et s'ils n'écrivaient pas des textes aussi cons (et drôles), on pourrait les prendre au sérieux (et ça les ferait flipper je pense) parce que musicalement, si ce n'est pas toujours très recherché, c'est quand même bien ficelé avec des enchaînements rock/noise/prog qui passent crème, un titre langoureux ("Chanson d'amour"), un peu de death-grind ("Chanson de métal") et des distos crados qui ne cachent pas les messages aussi forts que "Cassez-vous sales drogués" ou l'hymne pour le super héros "Pierre Gattaz" (et paye tes rimes nazes). Si ce n'était pas aussi rock et musical, on pourrait les comparer à Didier Super mais leur côté garage prend le dessus et faute de refrains surmixés faciles à chanter, les The Crucified Penguins ne signeront pas sur une major. Même s'ils ont un bon sens du timing en balançant "Vincent Lambert est une rockstar" en tête de gondole.

Oli