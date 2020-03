Pas mal de changement pour les Crobot puisque le duo originel (Brandon Yeagley et Chris Bishop) a deux nouveaux comparses pour gérer la rythmique et un nouveau label (Mascot Records a pris le relais de Wind-Up Records habitué à se faire piller ses découvertes comme Alter Bridge, Seether...) mais sur le fond, il y en a beaucoup moins car on carbure toujours au gros rock ricain. Basse et batterie sont là pour mettre en valeur la guitare et la belle voix de Brandon qui rappelle parfois Dave Grohl (Foo Fighters, Probot) ou Chris Cornell (Soundgarden) de par quelques tonalités grunge bien senties. Oui, ne tournons pas autour du pot, le seul vrai intérêt de ce Motherbrain, c'est la prestation du loustic qui par son organe puissant transmet quelques frissons alors que l'ensemble ne prend pas beaucoup de risques. Mais quel groupe de rock gras à la ricaine prend des risques ? Il faut juste savamment doser les ingrédients (pop, grunge, stoner) et s'arranger pour faire en sorte que les mélodies ne soient pas trop putassières et ça passe. Ici, ça passe.

Oli