Quatre ans après Que faire ?, et une pause en solo pour Le Crapaud (et son disque Mauvais sillon), sans oublier la sortie d'un single bizarroïde d'electro-hip-hop en 2022 ("EP5 : Procession de chenilles"), le groupe sarthois Le Crapaud Et La Morue revient avec cinq nouveaux titres compilés sous le nom de Sur le ciel. Une nouvelle occasion de goûter à leur rock étonnant, déroutant et souvent loufoque empruntant autant aux sonorités du prog 70's (ah, les beaux claviers de "Planète vive"), avec certaines touches jazzy, qu'à la chanson rock à la française (dû au chant, indubitablement). Sur le ciel navigue entre morceaux exaltants ("La roupette"), parfois hargneux (comme le refrain d'"Adeline"), et moments beaucoup plus reposant ("Sur le ciel") mettant ainsi en avant la qualité des mélodies du quatuor. De par sa singularité (bien aidé par un chant assez particulier) et son côté aventureux, la musique de Le Crapaud Et La Morue ne plaira pas à tout le monde, mais a le mérite de proposer ici une œuvre aux structures évolutives cohérentes qui tente de s'échapper des tendances.

Ted

Publié dans le Mag #65