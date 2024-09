Si vous lisez assidument notre magazine, vous avez dû forcément tomber sur la chronique de Que faire ? de Le Crapaud et La Morue parue dans notre Mag #47. Nous avons reçu ces derniers temps à la rédac' le disque Mauvais sillon sorti par Le Crapaud. Après vérification rapide, il s'agit bien du même crapaud. Ce Rennais d'adoption a une conception propre de la musique, il bidouille, trifouille, expérimente les possibilités sonores avec ce qui lui tombe sous la main pour en sortir quelque chose de désarçonnant. En l'occurrence, ici, le bonhomme utilise pas mal les sons de vinyles rayés et la répétition comme base de travail, d'où la signification de Mauvais sillon, le titre de sa première œuvre en solo. S'inspirant de ces ambiances farfelues, il déploie une méthode un peu DIY et empirique avec l'aide de quelques copains, rajoute un peu guitare par-ci, un peu de sax par-là, à ses chansons perdues entre le rock, la folk, l'électro et la chanson française, et qui mettent en avant au mixage un chant aux textes surréalistes. C'est déroutant aux premiers abords, car la prise de risque est réelle, mais on se laisse prendre progressivement au jeu de ses compositions troublantes, puis c'est la séduction qui s'empare de nous tout le long de ce voyage complexe, introspectif et hors des sentiers battus, pour ne pas dire avant-gardiste.

Ted

Publié dans le Mag #61