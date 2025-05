Si la fin de Shuffle est aussi le début de HamaSaari, deux membres du groupe ont trouvé le temps de créer une autre entité : Could Seed où Jordan (guitariste) et Elie (batteur) ont embarqué Dimitri (guitariste ici, mais bassiste chez Stone From the Sky) et Thomas (bassiste). Si l'imagerie emprunte au psychédélisme et pourrait évoquer le stoner, ce nouveau combo (qui a fait paraître une première démo en 2021) est résolument post-rock.



Et pas n'importe lequel, celui pratiqué par les Mogwai, Caspian et autres Explosions in the Sky, une musique instrumentale de haut niveau qui soigne autant les sons que les sens. Ocre, psyché et enfumé sont des adjectifs qui conviennent pour l'artwork, mais peu pour les compositions dont les idées et les contours sont assez nets et plutôt lumineux. "Apaisé" comme "aérien" pourraient définir l'image comme la musique, avec quelques bémols étant donné la présence d'attaques rageuses et d'une rythmique parfois lourde. Quelques noms de morceaux renforcent cette idée de clarté et d'élévation : "Another step into the light", "Sagarmatha" (la région au pied de l'Everest), "Vent solaire" (celui qui amène les sublimes aurores boréales ou australes). D'autres laissent planer une ombre ("Schwarzwald", "The drop crisis"), laissent songeur ("Pan pan") ou nous envoie ouvrir des livres comme "Le chant des pharéoles" qui utilise un mot de vocabulaire issu de la science-fantasy (on le trouve dans La horde du contrevent d'Alain Damasio où les pharéoles permettent de communiquer par des sons notamment pour indiquer certaines voies à suivre).



Les Manceaux posent de nombreux plans sur chaque plage (excepté "The drop crisis" qui assure une transition entre l'Allemagne et le Népal), ont réfléchi à chacune des notes, évitant de parfois trop en mettre, préférant une forme de simplicité à la surenchère d'effets. Le résultat impressionne de finesse et d'assurance, bravo !

