Après un monde marin, après un espace de structures plus solides, Corde nous emmène dans un nouvel univers, un espace plus onirique et poétique, un territoire auquel il a toujours appartenu sans forcément le mettre en avant dans son imagerie ou les titres de ses compositions. C'est le cas ici avec quelques mots évocateurs (douceur de lune, merveilles, Amour, extase, déesse...), un manifeste au cœur du packaging et des idées musicales qui viennent caresser nos oreilles.



Si les angles sont souvent arrondis (grâce à un violon enchanteur), il ne faut pas oublier quelques attaques rock distordues ("Sixte", l'excellent "Vers une fin"), de nombreux bidouillages sonores qui apportent un rythme parfois sourd ("Cascades de partons", le groovy "Promo sapiens") différent de celui d'une batterie qui claque seule ("Le salon des merveilles") ou un habillage plus léger, des particules électro plus délicates qui viennent déposer un peu de sucre sur les notes ("Saint-Amour", "Déesses"). Le trio sait doser ses efforts et laisser de la place à chacun de leurs instruments pour former un ensemble homogène, les morceaux se singularisent en fonction des dosages et parfois par le renfort d'un autre instrument (du trombone sur deux titres, une guitare aussi scintillante que pétillante sur "Extase des nations humaines"). Les titres au centre de l'opus sont plus doux, on se rapproche du cœur, les banderilles se font plus rares, mais toujours aussi nécessaires et réjouissantes ("Observer la bannière étoilée voler en réunion"), on se pose davantage pour profiter des paysages ("Douceur de lune") et laisser notre âme voguer au gré de l'archet.



Avec A, les Lillois apportent un peu plus de folie que sur Schéma et se rapprochent de Corde (et donc des ambiances du Chapelier Fou), ils continuent surtout d'explorer des sensations musicales originales et passionnantes.

Oli

Publié dans le Mag #71