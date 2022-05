Dans le rock, elles servent parfois pour la décoration, quand il faut sortir un arrangement un poil larmoyant, elles n'occupent cependant que rarement le devant des scènes même si certains les (mal)traitent avec tous les honneurs comme Apocalyptica ou Chapelier Fou, les cordes sont donc plutôt discrètes.



Dans le rock, elle sert parfois pour la décoration, quand il faut donner un peu de rythme ou créer une ambiance, elle n'occupe cependant que rarement le devant des scènes même si certains (Daft Punk, Air, Chemical Brothers ...) en ont fait une spécialité rentable et sont apparentés au monde du rock alors qu'ils sont clairement des chantres de la musique électronique.



L'idée de faire du rock avec quasi exclusivement ces deux ingrédients est donc pour le moins osée... et quand on découvre ce premier album, on ne peut être que bluffé par le résultat car c'est du grand art que nous offre Corde. Ce trio issu de la scène lilloise (Polyandres, Gumma...) ose mélanger la chaleur du violon et du violoncelle à la dureté des sonorités synthétiques, leurs débuts relativement folk semblent loin quand on écoute (d'une traite, forcément) Corde, un opus qui construit des paysages, la bande-son d'un voyage en terres lointaines qui passe par la mer. Un trip avec d'obscures résonances un peu acides ("Texel" qui fait aussi escale à Bristol) et des envolées aussi nerveuses que lumineuses ("Shipyard"), de l'électro au rock (raaaah ce "When the night comes" aux distorsions graves) sans jamais avoir de mots, on passe fatalement dans des décors "post" quelque chose mais l'ensemble est tellement rapide (la plupart des étapes font autour de 3 minutes) qu'on ne sait jamais vraiment où on se trouve (ou plutôt si, on sait qu'on est au pays du Chapelier Fou sans être chez lui).



Un grand bol d'air frais chargé d'embruns, voilà donc ce à quoi peut faire penser ce disque, une musique envoutante, un style assez rare, un mélange savant et plaisant, un moment d'évasion, d'abandon, de réflexion mais également de contemplation.

Oli