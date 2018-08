J'ai croisé Mr Cu! l'été dernier, le jour même où il a entendu pour la première fois les nouveaux morceaux de Cooper. Dans sa retenue habituelle et son sens de la formule légendaire, il m'a quand même bien fait comprendre que le prochain disque du trio batave allait faire un malheur. J'ai une confiance presque aveugle en Mr Cu! quand il me parle de musique (et non quand il me évoque le thème du football, c'est certain). Et surtout quand le sujet de discussion en question concerne un disque qu'il va sortir sur son label Kicking Records. En même temps, comment être déçu quand il s'agit de Cooper ?



Un quart de siècle que René et ses acolytes dispersent dans l'Europe entière la bonne parole du punk rock énergique, mélodique et efficace. 25 ans que ça envoie des riffs qui sentent le souffre et que ça balance des mélodies à en faire chialer les sans-coeurs. La formule est connue et reconnue. Pour ce coup-ci, Cooper propose, sous la forme d'un EP sobrement et intelligemment intitulé 1st EP, huit titres pour une bonne vingtaine de minutes de sensations fortes. Huit tubes qui vont faire frissonner les plus sensibles et détendre l'atmosphère en deux temps trois mouvements. Mis en boîte par René et mixé par Bill Stevenson (batteur des légendaires Descendents) au studio Blasting Room, 1st EP est bien parti pour être une pièce maîtresse de la discographie du groupe. Et dans le détail, voici ce que ça donne.



"Back on track", qui déclenche le feu d'artifice, a tout pour plaire : choeurs millimétrés, ligne de basse précise et efficace, tempo soutenu, couplets posés et refrains explosifs. La formule, inchangée, est toujours gagnante. "The manual" emboîte le pas, toujours dans l'urgence et sans dévier du grand chemin du bon goût. Dans une formule plus "pop", "Ann" (putain, ces choeurs !) et "Let the war begin" font mouche. Et l'excitation est à son comble avec le survitaminé "Star again" joué à un tempo fou, nuancé aux moments propices, aussi bien exécuté que composé et au final devastateur. "Star again" est incontestablement le chef d'oeuvre de ce disque avec "Stuck in the middle", septième plage mid tempo chantée en lead par Vertus de Blaauw, batteur du trio. "Thousand times", calé entre ces deux pièces maîtresses de ce EP, ne démérite pas, et "Walking out on love" termine en beauté un disque bien évidemment trop court.



A l'image des membres (d'une gentillesse et d'une simplicité dont beaucoup devraient s'inspirer), Cooper est et demeurera un groupe fun, respectueux et sympathique. Toujours dans un format court (un seul titre au dessus de 2''50) mais sans jamais bâcler la marchandise, les chansons de Cooper vont droit au but, dans un état d'esprit positif et sans frime aucune, en s'assurant astucieusement que la je suis nul en hollandais, mais je suis persuadé que Cooper peut se traduire par "classe". Définitivement mon deuxième groupe hollandais préféré de tous les temps (après Urban Dance Squad, mais personne ne pourra les détrôner ceux-là).

gui de champi