Dans la dernière dizaine d'années écoulée, on n'a pas chroniqué les différents EPs de Computers Kill People, mais les Parisiens ont poursuivi leur croisière et fait face à quelques creux, ils refont surface avec un nouveau line-up (départ de Guillaume et Tony, arrivée de Yome) et un album complet. Si la formation a évolué, les bases restent les mêmes, le rock est leur point de convergence. Binaire, chaleureux, groovy, sudiste, gouailleur, il change un peu d'apparence selon les morceaux, mais c'est bien le dénominateur commun à toutes les histoires racontées par The storyteller. Même la cover de Red Hot Chili Peppers jouée par le groupe depuis plusieurs années ("Give it away") perd son côté funk une fois plongée dans le bain de leur rock, enlevé et batailleur. Complètement revisité, l'écoute du titre te permettra rapidement de comprendre ce que veulent faire les Computers Kill People. Si tu ne te bouges pas, ils viendront te chercher ("A.N.G.R.Y") pour les accompagner dans un monde assez inquiétant, mais où la musique "stoner cool" apporte un certain réconfort et nous fait sentir en sécurité.

Oli

Publié dans le Mag #69