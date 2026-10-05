2006-2007, la Belgique nous envoie deux compils de rock énervé (Volt Voice, Pneumatic Head Compressor, Ultraphallus, Petula Clarck, Prince Harry...) en mode carte postale panoramique d'une scène effervescente. Et puis plus rien. Sortir des disques "physiques" alors qu'Internet livre tout et tout de suite, quel intérêt ? 2026, Internet est ô combien plus rapide, mais nous inonde de tellement de trucs qu'on ne se raccroche plus à rien, pour faire le tri et ne garder que le meilleur de ce que propose le plat pays, voici donc Massacrés belges Vol III.



22 titres ou le temps de mater un film, faut parfois faire des choix, mais on peut aussi zapper plus ou moins vite sur certaines tracks (que je ne citerais pas ici) et jouer du "replay" pour d'autres. La tracklist est assez équilibrée et plutôt bien pensée, on retrouve ainsi Apex Ten et La Jungle l'un après l'autre, les deux groupes amènent leur vision d'un rock instrumental un peu fou, même bonne idée pour Josy & The Pony et Lou K, sur un son bien garage, ce sont deux voix féminines s'exprimant en français qui titillent nos oreilles. On a bien sûr le droit à toutes les nuances de noise/scream/emo, tous les trucs qui écorchent un peu et font parfois du bien même si ça semble leur faire mal (le "Passengers" de Cere). Les tempos sont variés, parfois même au sein d'un même morceau (coucou Warm Exit), bref, l'atmosphère tout le temps sans que ce ne soit trop brutal. Le disque 2 est moins fourni, mais les titres sont plus longs avec des idées plus post-rock destroy (Des Yeux), plus voyageuse (Secte avec Gil Mortio, Zaäar), plus prog (Big Fat Lukum, 6exhance), selon son mood ou le ton de la soirée, on fera attention de bien choisir le skeud. À l'opposé, sur le disque 1, certains groupes ne nous laissent que peu de temps pour nous acclimater (le "Cloclo" des Spout Big Space ne fait que 103 secondes), mais ces derniers sont en tournée avec leurs colistiers de Giac Taylor (une escapade de Romano Nervoso, je crois que "Grim reaper" est mon titre préféré de la compilation...) et donc si on en veut plus, on sait ce qu'il nous reste à faire... déménager en Belgique !

Oli

Publié dans le Mag #71