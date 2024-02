À part la sortie de Twelve Diversions, les activités de New Deal Music étaient plutôt axées ces derniers mois sur les signatures de nouveaux artistes, les concerts et le travail en studio. Histoire de gagner de la visibilité et de créer un peu d'excitation, le label sort une compil avec des titres inédits et quelques amis.



Twelve Diversions ouvre le bal, le groupe est chroniqué dans ce mag' et ce titre assez électro, "You need to keep going", aurait pu trouver sa place sur la galette tant il est accrocheur. Side-project ou "super groupe" colmarien, Stellar Temple a un peu disparu des radars, ça fait bien plaisir de les entendre ici avec "I wanna die" forcément grunge dans le propos (Chris Cornell ou Kurt auraient pu chanter le morceau...) et dans le son. Aurait-on bientôt un peu plus ? Je l'espère... Dans un registre totalement différent, je découvre Mouse DTC via "Ton tralala", c'est électro, c'est pop, ce sont des potes du label mais je n'irais pas plus loin avec le duo... Je zappe vite pour le nouveau morceau de Nic-U ("Le funambule"), déjà dispo sur le tube, je le connais déjà mais prends ici plus de temps pour le jauger. Nicolas s'éloigne de sa dark-folk pour un monde où le parlé et les textes ont pris le pas sur les machines, c'est étrange, c'est déstabilisant... et assez excitant. On avait également perdu le signal de Nedgeva, en fouillant un peu le net, j'ai trouvé trace de quelques concerts au printemps, c'est donc que le trio a remis la machine à riffs en route, "The smell of victory" fleure bon le hard rock à l'ancienne, celui qui ne meurt jamais ! On remonte encore plus loin dans le temps avec Me As The Devil qu'on croyait disparu... Le projet dont certains membres sont assez occupés (n'est-ce pas Nicolas ?) nous livre "Door 13", moins indus que dans mes souvenirs, assez rock et hargneux, la composition va certainement parfaitement s'intégrer dans un ensemble plus large... Découvert avec A voodoo experience, Mr Yaz présente ici un titre à lui ("Bad"), du rock avec une belle basse, des harmonies et des influences jazzy, très sympa et bien plus léger que la plupart de ses voisins de compil'... Le suivant, c'est le "mystérieux" Ian Demangeat dont la voix est proche de celle de Thomas Kieffer puisqu'elle a une résonance grungy / US rock, une voix qui porte des émotions et dont on devrait, là encore, avoir des nouvelle sous peu. La collection se referme avec les petits nouveaux au sein du label : Woodbine. Le combo donne dans le post-rock et "Origine" donne, là encore, envie de les découvrir davantage, cela devrait être chose faite dans quelques temps car un EP est en cours de finalisation...



Bref, merci New Deal Music pour cette petite compilation qui permet de nous faire saliver sur les projets à venir et de présenter ceux qui sont déjà dispos, quelque chose me dit que je risque de reparler pas mal de ces groupes dans les mois à venir... Tant mieux !

Oli

Publié dans le Mag #57