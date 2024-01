On ne présente plus la série United Guitars puisque c'est déjà le quatrième épisode de cette compilation qui met en lumière les guitaristes en 20 titres (la première sélection n'en avait que 15). Autour de Ludovic Egraz, tu retrouves quelques habitués (Régis Savigny, Saturax, NeoGeoFanatic, Youri De Groote, Arnaud Bascuñana, Nym Rhosilir, Yvan Guillevic...) et pas mal de "petits nouveaux". Enfin, juste pour la compil parce que certains ne sont pas tout jeunes et certainement pas des "nouveaux". Par exemple, la petite bande a vu Robben Ford venir leur prêter main forte pour quelques petites notes en solo, après plus de 50 ans à jouer avec les plus grands (Jimmy Witherspoon, Joni Mitchell, Miles Davis...), il a trouvé le projet excitant et a mis sa patte bluesy sur "Plug in" et "Lagu". Parmi les étrangers, on note aussi la présence du canadien qui monte Nick Johnston et du virtuose russe Max Ostro (qui enquille les notes sur le final de "Starry-eyed dreamers" et sur "Heaven sent hell away"). Si les titres sont écrits et pensés par une personne, la magie du studio fait que plusieurs "solistes" (jusqu'à cinq sur "King Kong big balls") se succèdent pour pimenter les morceaux et mélanger les influences pour créer quelque chose d'unique.



Connus via leur groupe, leur chaîne Youtube ou leur travail lors de sessions ou de tournées, la crème des guitaristes s'est donc de nouveau donné rendez-vous pour cet hommage à la six cordes. Plutôt que de poursuivre le name dropping, voici juste un petit mot sur mes morceaux (et solos ou soli) préférés. Difficile de ne pas mentionner "Stay real", placé entre les deux très bons morceaux où apparaît Robben Ford, il laisse le champ libre à Jessie Lee Houllier qui en profite pour nous faire profiter de sa voix. Un titre qui sort de l'ordinaire pour United Guitars où l'instrument a toujours été le seul à avoir voix au chapitre. Les patrons ne sont pas restés insensibles à cette proposition et la suite pourrait voir d'autres chanteurs se mêler au projet. Le fait d'avoir plusieurs solistes sur les morceaux homogénéisent l'ensemble qui ne connaît donc pas de points faibles. J'aime tout de même mieux que les autres ce "Life is a clock" qui a une forme de chaleur comme pour une improvisation "live", le "Chimera" et ses attaques métalliques, "Duality" qui joue clairement avec les graves et les distos, "Electra" et son petit côté Pink Floyd, l'esprit 90's de "Back to life", la narration de "De l'aube et du soir" dont les côtés post et prog' m'ont touché ou encore la maîtrise du "Haunted" où des habitués s'en donnent à cœur joie.



Si United Guitars Vol. 4 reste un recueil de compositions à destination des amateurs de guitare, les titres sont de plus en plus fouillés, ouverts et plaisants même si on n'est pas guitariste hardcore.

Oli

Publié dans le Mag #57