Une double ration de guitare par an, voilà le rythme des compils United guitars qui sort donc son troisième volume en toute décontraction et avec toujours la même ambition : faire découvrir des titres portés par un instrument en particulier et mettre à l'honneur des guitaristes venus de tous horizons. Star emblématique (Popa Chubby !), joueur de l'ombre dans les studios, gratteux de groupe, testeur, influenceur, youtubeur, peu importe le rôle de chacun dans cette compilation tant qu'il apprécie et joue bien de la guitare... Je vais évacuer la partie name dropping rapidement en ne citant que quelques contributeurs pour ensuite me consacrer à leurs morceaux. Alors, sur ces disques, tu retrouves notamment Tora, Rockloé, George Lynch (Dokken, KXM...), Mark Lettieri (Snarky Puppy), Harun Demiraslan (Trepalium, Step In Fluid), Guillaume Rabut-Lane, Julien Lacharme (Gnô), Florian Merindol (Disconnected), Julien Bitoun (Julien Bitoun & the Angels), Saturax, NeoGeoFanatic (ADX...), Arnaud Bascuñana (Cylew) et de nombreux autres puisqu'il y a 20 titres et que certaines des plages font intervenir plusieurs adeptes de la six cordes.



Alors, quand on lance les deux disques (pas en même temps, hein, c'est pas Tool non plus) et qu'on se laisse porter par les riffs, arpèges, solos et autres joyeusetés, il y a des morceaux qui accrochent plus que d'autres, forcément, c'est selon ses affinités mais dès la première écoute, on repère forcément "55" de par sa lourdeur, son accordage et sa rythmique très néo-métal alors que l'ensemble est assez "rock", amalgamant les mesures hachées menues et les solo dans les aigus. C'est un titre qui ne laisse pas indifférent et qui ne parlera certainement pas aux amateurs de blues-rock, perso, c'est un de mes préférés. J'aime beaucoup aussi "How strong is your shield ?" qui donne dans le stoner et une saturation qui emprunte pas mal aux seventies, j'apprécie aussi les divagations quelque peu prog de "Nomad" ou la pesanteur de "Pachyderm walk" qui porte bien son nom et d'où de très beaux sons fusent. On voyage aussi pas mal avec "From Kyoto to Tokyo" qui mélange habilement plusieurs influences. Bon point aussi pour "Another dune" où la dextérité et la vitesse s'allient à la musicalité, comme quoi la technique peut très bien servir le propos, à l'opposé le tempo de "Someone's gone" permet de se délecter de chaque sonorité. Enfin, "Dusty shuffle" bénéficie d'une rythmique bien punchy et d'un bon groove. Voilà pour uniquement 8 des 20 morceaux de cette double compilation qui ravira forcément les fans de guitare.

Oli