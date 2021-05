Il était bien précisé "Vol. 1" en petit à côté de United guitars mais les temps sont durs et imaginer un "Vol. 2" aussi rapidement et en pleine pandémie, ce n'était pas évident. Bon, ok, on dira que les guitaristes n'ont besoin de personne pour jouer et que les conditions actuelles sont propices à leur art puisque de toute façon les guitar heroes ne motivent plus les foules. Bien sûr, ce n'est que pour la vanne car la compil a eu le droit à son fest à Paris (dans le monde d'avant) et une panoplie d'autres zicos accompagnent les guitaristes sur ce deuxième volet (pour la plupart ce sont les mêmes que pour la première édition, je te laisse fouiller les archives si tu t'intéresses aux sous-fifres).



Sur les dix-sept titres que composent les deux albums de la version 2020 de cette réunion, on retrouve quelques loustics déjà entendus et qui ont remis ça et notamment Fred Chapellier, Manu Livertout, Youri De Groote, NeoGeoFanatic, Saturax, Nym Rhosilir, Fabrice Dutour, Jean Fontanille, Judge Fredd, Yvan Guillevic, Régis Savigny, Yoann Kempst ou Anthony Magro ! Ca fait déjà un paquet de jolis noms et on a donc des "duos" (voire trios) sur pas mal de pistes. Parmi les nouveaux venus (et pas des moindres), on note Yarol Poupaud (FFF) pour un titre pas très funky (mais quand même très réussi), Doug Aldrich (gratteux de Dio, Whitesnake ou The Dead Daisies, Matt (Acod en ce moment) pour un morceau plus pétillant que death ou Nina Attal qui reste sans voix pour son "Gossip girl" très arrondi. Ludovic Egraz a rameuté des gens de tous horizons (profs, testeurs de matos, musicien de studio ou de live... et influencés par le rock, le blues, le métal...) pour proposer des titres très variés ayant pour dénominateur commun ... la guitare évidemment. Il y a donc plus de couleurs, plus de monde (et plus de collaborations/partenariats) que pour le premier jet et plus de chance de tomber sur des morceaux vraiment sympas (mon préféré c'est "So you're gone" mais "Hollywood spleen" s'est bien battu pour être sur la première marche du podium).

Oli