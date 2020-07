Une double compilation avec des titres de guitare façonnés par des guitaristes et pour ... des guitaristes essentiellement. Parce que ce United Guitars n'apporte pas de texte ou de chant, pas de message, juste des envolées guitaristiques, des riffs, des solos, des bidouillages d'amplis et de pédales, 15 titres qui mettent à l'honneur la gratte grâce à une quinzaine de musiciens. Tous réunis par Ludovic Egraz (guitariste (chez Tomfool par exemple) bien sûr mais aussi journaliste fondateur de Guitare Xtreme Magazine) qui voit cette compil' comme la première d'une série. Et histoire de débuter cette histoire, il a convié un paquet de pros du manche parfois connus sous leur nom qu'ils soient profs (Manu Livertout, Jean Fontanille...), youtubeurs (NeoGeo Fanatic, Nym Rhosilir...), star mainstream (Axel Bauer), musiciens de studio (Youri De Groote, Régis Savigny...) et parfois au travers de leurs groupes (Pierre Danel chez Kadinja, Quentin Godet chez Zuul FX ou TANK , Norbert Krief chez Trust, Shanka chez No One Is Innocent...), ils viennent de tous horizons tant professionnels que musicaux (du blues au heavy) que géographiques (beaucoup de Français mais aussi Gus G. de Grèce ou Rick Graham de Grande-Bretagne). La tribu livre ses titres plutôt individuellement, chaque morceau portant la patte de son compositeur. L'unité du projet passe par l'équipe qui a produit le disque et accompagne les solistes puisque Morgan Berthet (batterie, aussi à l'œuvre avec Klone ou Kadinja), Yann Coste (batterie, déjà entendu avec Doppler, Prohom ou No One Is Innocent) et François-Charles Delacoudre (basse) apportent une rythmique pour mettre en valeur le travail des héros. Si t'es un guitariste acharné du genre à tester une pédale pendant 2h dans un magasin, à reproduire les solos en même temps que tes groupes favoris et à suivre les chaînes youtube qui traitent de la 6 cordes, tu dois déjà avoir le kiki tout dur donc on te laisse choper ton manche et jouir de ce premier volume.

Oli