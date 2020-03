Ile de la Réunion

Holly Wolley (THEE ORLANDO'S)

Rare (KILKIL)

Ventoline (PAMPLEMOUSSE)

Nouvel an (PLUTO CREVÉ)

My engine burns (PAPANG)

7ème continent (TUKATUKAS)

Montée Panon (RISKE ZERO)

Mama (MOTHRA SLAPPING ORCHESTRA)

Cabronita (GOLGOT VR)

Meet the freak (CATCH22)

Murder (608ZZ)

Léa (ROCUAR PALACE)

Die bitch die (THE UNCOOL)

One minute lover (MINIBAR(D))

Océan indien

let's see (if it sticks) (MAKE-OVERS)

Darkness (BLACK LUNG)

Electric face (MOUSE)

Covered in filth (THE MEDICINE DOLLS)

Danny (JULIA ROBERT)

Explode (DEADLY BITES)

Some kind of heaven (THE SLASHDOGS)

Politika (VEINS)

Banana republic (POWERSLIDE)

Modi-fied (PUNK ON TOAST)

The gibran song (CARBURETOR DUNG)

Freo love (LAST QUOKKA)

Not good for me (ZERODENT)

Red tuesday (NEW TALK)

Bunya brutva (SOBAKA)