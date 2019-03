Metalville fête ses 10 ans d'existence cette année et pour l'occasion sort une compilation de raretés et d'inédits de 14 groupes qui leur ont fait confiance. Le label fondé par Chris Boltendahl (chanteur de Grave Digger) a plutôt bien mené sa barque puisqu'une centaine d'albums ont vu le jour estampillés avec la cible. Les premiers servis furent Astral Doors et c'est donc à eux que revient l'honneur d'ouvrir les hostilités sur ce disque, ils ont pour cela choisi "The day the clown cried", une chute de studio mais je ne saurais en donner la valeur parce que c'est du heavy et ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. D'ailleurs, Metalville sort beaucoup de trucs heavy et hard rock, on en reçoit des caisses et on n'en chronique quasiment pas, ce qui ne les empêche pas de continuer de nous faire suivre toutes leurs sorties (on a pu découvrir Billion Dollar Babies, Dead City Ruins, Grand Massive, Sideburn, The Quill, Toseland, Transport League, Degradead...) ou continuer de profiter de Lizzard (rare si ce n'est le seul groupe français signé outre-Rhin). Bref, tout ça pour dire que les amateurs de heavy/hard connaissent bien la maison et donc Architects Of Chaoz qui a longtemps abrité Paul Di'Anno (ex-Iron Maiden) qui décline son style avec quelques idées piquées à MetallicA et son nouveau chanteur sur cet inédit. Les premiers à vraiment me faire frissonner sont The Quill avec leur "Sparrow", où comment croiser le stoner venu du froid et un chant pur à la Soundgarden. Incroyable que cet excellent morceau ne soit pas sorti avant... L'inédit proposé par Chris Caffery (ex-Savatage) m'excite beaucoup moins, moins même que celui de Perzonal War pourtant une institution en Allemagne. "The longest day" est un des rares morceaux que tu peux déjà connaître car Poverty's no crime n'a pas cherché bien loin dans sa collection de titres pour garnir cette sélection, idem pour The O'Reillys And The Paddyhats et leur "Green blood" dont on pouvait se passer (ils sont juste utiles pour montrer l'ouverture d'esprit du label car ils pratiquent un folk punk à boire). L'ex-Sabaton, Thobbe Englund, a fait l'effort (comme presque tout le monde donc) de dégoter un inédit où il s'astique bien le manche (comme d'habitude ?). La canadienne Lee Aaron est quant à elle allée chercher un live pour "I'm a woman" et apporte un peu de douceur dans ce monde de brutes. Metalville poursuit sa revue d'effectifs de stars avec les Anglais de Foghat eux aussi en live. Je passe sur Ohrenfeindt, des Allemands qui ne sont connus que chez eux pour zapper jusqu'à Kärbholz et son inédit "Mehr als das", la langue n'aide pas à apprécier leur rock punkisant respectueux des aînés mais ça se laisse écouter avant le hit que tout le monde connaît, "Everything about you" des Ugly Kid Joe, c'est la version enregistrée en Pologne pour un festival de 2013 appelé Woodstock qu'ils nous donnent, dommage que la qualité du son ne soit pas aussi géniale que la dynamique du titre. Peut-être aurait-il fallu placer le titre en dernier plutôt que la rareté de Harpyie, le folk metal teuton n'étant pas facile à appréhender et laissant comme un goût d'inachevé à cette compil'.



Quoi qu'il en soit, bon anniversaire à Métalville ou plutôt "Zum geburtstag viel glück !", que les dix années à venir soient aussi riches en découvertes, en volonté d'aider les groupes, un savant équilibre entre groupes cultes, stars sur le retour et petits jeunes à faire progresser à l'international !

Oli