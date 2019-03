Gimme the keys Spirit of '76 Book of bad decisions How to shake hands In walks barbarella Vision quest Weird times Emily Dickinson Sonic counselor A good fire Ghoul wrangler HB is in control Hot bottom feeder Paper & strife Lorelei

Ce que tu vas lire est la 12ème chronique d'un album de Clutch par le W-Fenec ! Mais la première signée Oli, toutes les autres étant quasiment d'Aurelio, un de leurs fans transis. Nul ne connaît autant le groupe que lui et il m'est peu évident de reprendre le flambeau sans penser à "qu'en dirait-il ?". Allez, je me lance, "The" pourrait dire que tout est dit avec "Spirit of '76" (et que ça fait beaucoup de "dire"), ce son gras, ce sens de la mélodie, cette accroche, Clutch vieillit mais ne perd rien de ce qui fait sa saveur. Usant toujours des sonorités old school (l'orgue Hammond !) pour rappeler combien les seventies étaient cools et n'hésitant pas à sortir des cuivres pour apporter un peu de funk ("In walks Barbarella"), les gars du Maryland assument leurs idées et sortent des sentiers rabattus par le stoner pour tâter du boogie ("Vision quest"), augmenter la vitesse ("Weird times") ou la réduire considérablement ("Lorelei"). 15 titres, pas moins, 15 ambiances, 15 pistes qui explorent un rock respectueux des aînés et démontrent qu'on peut être une institution et ne pas se reposer sur ses lauriers. Clutch nous livre donc un opus sans aucune mauvaise décision, un opus, tel son aigle, impérial.

Oli