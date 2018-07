Cloud Cuckoo Land est une expression anglaise assez proche de l'idée du "Pays de Cocagne", pays merveilleux où on n'en rame pas une autre et où l'on profite à max, dans la mythologie, c'est une ville céleste qui sépare le divin du terrestre. C'est aussi un duo composé de Mélusine (au chant) et Guillaume (à la guitare également dans Klone) qui laisse murir des idées depuis 2010 avant de les étayer avec Romain (aux percussions) et Laura (au piano) depuis 2016. Le résultat est un voyage dans une contrée de douceur, sans électricité, sans heurt, un chemin emprunté par une voix paradisiaque qui n'est pas sans rappeler An Pierlé. Si la voix et l'univers ouaté prédominent et attisent les premières sensations, quand on s'y est habitué, on peut plonger plus profondément dans Somewhere in between et profiter pleinement des arrangements délicats, de l'alchimie entre la guitare et le piano, des éléments rythmiques qui sonnent comme des battements de cœur, d'un tas de petites choses qui donnent à la blancheur de l'ensemble un teint éclatant. Marqué par le lyrisme de Mélusine, Cloud Cuckoo Land est une goutte de fraîcheur dans ma discothèque tout autant qu'un médicalmant pour l'âme.

Oli