Sans suivre les modes ou certaines exigences de l'époque, Cloé du Trèfle poursuit son chemin personnel dans le monde de l'électro-pop. Comme à son habitude, elle se livre sans fard et ose mélanger les instruments et les sonorités, les rythmes et les mélodies, mariant le piano au synthé, les harmonies au spoken word. Avec ses nombreux albums, la jeune Belge (on a le même âge !) s'est construit un univers où ceux qui la connaissent se plaisent à replonger et où ceux qui la découvrent peuvent se sentir rapidement en sécurité. Même si la compositrice a beaucoup de liberté, son cadre est relativement fixe, le son électro et sa voix assurent une frontière avec le monde extérieur, sa bulle devient la nôtre, on se laisse aisément envelopper et on suit son chemin, de Bruxelles à Lausanne ou ailleurs, peu importe. Qu'elle nous propose davantage de travail sur la musique (les instrumentaux "L'élan", "Virage" ou "La plongée"), qu'elle mette en avant les textes ("La frontière invisible", "Le torrent sonore"), la mélodie ("Ton souffle", "Sous ta peau") ou son goût pour l'électronique ("Minuit midi"), on la suit, La lueur, c'est elle.

Oli

Publié dans le Mag #67