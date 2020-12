Il y a de cela quelques mois, j'ai eu le plaisir de chroniquer un album du (très bon) trio frenchy Livingstone. Ce qui m'a permis par la suite d'échanger quelques mots avec Théophile, bassiste du groupe. Sympa, ce Théophile. Tellement sympa qu'il m'a soufflé un bon tuyau en me conseillant de jeter une oreille attentive sur Common ground, le premier album de The Clock Goes Red, qui n'est autre que le groupe de Andrew Lyden accompagné de musiciens du label Loa Musique. "Andrew qui ?" me diras-tu. En bon amateur de musique que tu es, le nom ne te dira peut-être pas grand-chose, mais je suis sûr que tu as au moins un disque dans ta rockothèque pour lequel Lyden a travaillé. Tu n'as qu'à aller visionner ses références sur Discogs et tu verras que j'ai raison. Toujours est-il que Théophile disait vrai, car le tuyau était de qualité !



La biographie du groupe met l'accent sur le fait que, je cite : "The Clock Goes Red pose un regard nostalgique sur l'enfance du natif de Swansea, nostalgie qui s'intensifie à mesure que le temps passe et que l'horloge tourne au rouge." Tout ça, c'est pour les textes. Et pour la musique, nous voilà face à un artiste mélangeant avec habileté pop rock ("Corporation crime", "New sensation", "Man without woman", "Lilith"), folk blues ("I play the blues", "Aline alien and Angel", "Lady blue"), et même reggae dub ("The road to Galilee"). Et quand, soyons fous, The Clock Goes Red avec l'excellent "Sola", rend un bel hommage à Sola Kuti (fille de qui tu sais), le groupe s'approprie avec respect et ingéniosité les codes de l'afrobeat à la sauce rock, pour en faire l'un des morceaux incontournables de l'album. Comme tu peux l'imaginer, la réalisation de l'opus est aux petits oignons, et les morceaux sont aussi légers que consistants. Légers car jamais agressifs (la production sonne résolument vintage) même quand le groupe s'emballe, et consistants car les superpositions de sons, d'instruments et de voix sont nombreuses sans être indigestes. La recette parfaite ! Ce disque est un véritable voyage dans l'univers sonore d'Andrew, un univers qu'il t'invite à explorer sans retenue. Un disque tout ce qu'il y a de plus agréable.

gui de champi