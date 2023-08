Je suis assez friant des mélanges. Enfin, pas toujours. Pour les alcools par exemple, c'est un coup à ce que je sois malade rapidement. Bon, ceux qui me connaissent savent que je ne bois que très peu de boissons fortes, alors c'est un peu normal. Par contre, comme je consomme pas mal (pour ne pas dire énormément de musique), les superpositions de styles pour créer une identité sonore à un artiste ou un groupe, j'adore. Et quand ça rentre dans mon champ d'écoute, c'est encore mieux. Exemple frappant avec le nouvel opus de Clinic Rodeo.



Duo composé d'Adrien Mallamaire (également membre des Washington Dead Cats) au chant ainsi qu'aux instruments à cordes et de Joy Harvey aux percussions et aux claviers, Clinic Rodeo a enregistré et mixé lui-même ce nouvel album (le quatrième d'une discographie qui a débuté en 2011) à Montreuil. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voguant dans la pénombre de rythmes rock/rockabilly/punk/garage/stoner sentant bon l'Amérique d'autrefois et les ambiances lugubres, Les nuits est un album sombre, audacieux et avec beaucoup de caractère. Enchainant les morceaux lourds et hypnotiques ("By my flesh", "Rats") et les titres plus calmes et non moins percutants ("Electric lights", "Lost hills road", le sublime "Skyless stars"), Clinic Rodeo est la bande son parfaite d'un thriller psychologique complètement suggestif et jamais racoleur. Exit les scènes spectaculaires et les images gore, bienvenue au scénario bien ficelé, aux séquences ensorcelantes et au montage sans défaut.



Tout au long des douze plages de cet album qui colle à la peau, l'auditeur est chahuté par la précision des sonorités fortes mais jamais agressives, et par le talent de l'écriture et de l'interprétation. Le ton monocorde d'Adrien et les chœurs envoûtants rendent l'ensemble encore plus intriguant et c'est un peu déboussolé qu'on achève l'écoute de ce disque vraiment à part. Avec l'envie irrésistible d'y retourner. L'ensemble est tellement complémentaire que j'ai du mal à extraire un titre plutôt qu'un autre. À écouter d'urgence !

gui de champi